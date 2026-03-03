Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver en vivo a la selección femenina

Linda Caicedo en el entrenamiento previo al partido contra Canadá en la primera fecha de la SheBelieves Cup 2026. Foto: FCF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia quiere reivindicarse en la SheBelieves Cup 2026. Luego de su incómoda derrota 4-1 con Canadá en la primera fecha del torneo femenino, la selección nacional quiere recuperar el rumbo y mejorar su imagen futbolística. El escenario es ideal, Argentina, un rival que las nuestras conocen muy bien.

Ya sea por los duelos en Copa América, Sudamericanos o las recién instauradas Eliminatorias rumbo al Mundial femenino de Brasil 2027, colombianas y argentinas se conocen muy bien. Por eso es natural esperar que la Tricolor salga a explotar las debilidades de la Albiceleste.

Quien triunfe, podrá llegar a la última jornada de la SheBelieves Cup con la posibilidad de pelear por el subcampeonato. Incluso, en caso de que Canadá y Estados Unidos empaten en el segundo turno del día, si hay una ganadora entre las sudamericanas, podría jugar el último partido pensando en el título.

¿Contra quién juega la selección de Colombia?

Argentina viene de caer 2-0 frente a las anfitrionas, Estados Unidos, en un partido que pintaba peor para las gauchas. No obstante, las argentinas mostraron capacidad competitiva y un hambre de gloria propia de su idiosincrasia.

Aún así, al frente está Colombia, una selección que viene mejor que Argentina en los últimos años. Durante la última Copa América, cumplida en Ecuador el año pasado, el equipo de todos eliminó a la Albiceleste en las semifinales.

Un resultado que también se repitió en el certamen de 2022 cuando la Tricolor venció 1-0 a Argentina con gol de Linda Caicedo. ¿Se repetirá la historia en la SheBelieves Cup? Habrá que esperar a que se dé el partido.

Hora y dónde ver en vivo Colombia vs. Argentina

Fecha : miércoles 4 de marzo de 2026

Lugar : Scottsmiracle-Gro Field de Columbus, Ohio

Hora : 3:30 p.m.

Canal: Gol Caracol y Ditu

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador