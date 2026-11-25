Este martes, el Netcompany INEOS oficializó la firma de un nuevo contrato con el pedalista colombiano. Aunque la escuadra británica no precisó la duración ni las condiciones…

Egan Bernal seguirá compitiendo en la élite del ciclismo mundial después de varios meses de especulaciones sobre su futuro deportivo. La renovación del colombiano con el INEOS despeja las dudas sobre su continuidad, aunque deja abiertas otras interrogantes, principalmente relacionadas con sus posibilidades de ejercer como jefe de filas o asumir un papel secundario.

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Este martes, el Netcompany INEOS oficializó la firma de un nuevo contrato con el pedalista colombiano. Aunque la escuadra británica no precisó la duración ni las condiciones económicas del acuerdo, el propio corredor había adelantado en octubre que su vinculación con el equipo se extendería hasta finales de 2029.

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En declaraciones difundidas por el equipo, Bernal manifestó su gratitud hacia la estructura que lo ha acompañado desde 2018, tanto en sus mayores conquistas como en los momentos más difíciles. “Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que tengo mucho que ofrecer”, comentó el emblemático ciclista colombiano.

Por lo pronto, el campeón del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021 podría participar en la próxima edición del Tour Colombia, certamen que contará con la presencia del INEOS. Allí podría coincidir con su compatriota Harold Tejada, quien llegó hace poco a la escuadra británica procedente del XDS Astana.

A sus 29 años, el cundinamarqués se dispone a afrontar su décima temporada en la estructura británica, a la que llegó cuando todavía se denominaba Team Sky. Dave Brailsford, entonces director del equipo, apostó por su fichaje tras su consagración en el Tour del Porvenir de 2017 y su proceso de formación en el Androni de Gianni Savio.

La renovación llega después de una temporada en la que Bernal comenzó exhibiendo mejores prestaciones de las que mostró en su tramo final. El colombiano completó 51 días de competición y recorrió 8.173 kilómetros, distribuidos en un calendario que incluyó dos grandes vueltas y que terminó anticipadamente, el pasado 26 de julio.

FOTODELDÍA AMDEP1070. ZIPAQUIRÁ (COLOMBIA), 08/02/2026.- El ciclista colombiano Egan Bernal del equipo Ineos celebra al ganar el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 este domingo, en Zipaquirá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Foto: EFE - Carlos Ortega

Su campaña comenzó de manera prometedora en los Campeonatos Nacionales de Ruta, donde terminó quinto en la contrarreloj individual y posteriormente revalidó su título en la prueba de fondo. Aquellos resultados alimentaron las expectativas alrededor de un corredor que venía de mostrar señales importantes de recuperación durante la temporada anterior.

Ya en territorio europeo, Bernal terminó séptimo en la Faun-Ardèche Classic, segundo en la clasificación general del Tour de los Alpes y quinto en la Lieja-Bastoña-Lieja. Especialmente significativo fue su rendimiento en el monumento belga, pues evidenció que todavía tenía argumentos para competir por posiciones de privilegio en pruebas de máxima exigencia.

Luego, afrontó el Giro de Italia, donde las circunstancias de carrera lo llevaron a desempeñarse como gregario del neerlandés Thymen Arensman, quien terminó cuarto en la clasificación general, pese a sus aspiraciones de podio. Aun trabajando al servicio de su compañero, Bernal consiguió finalizar décimo y registrar tres top 10 de etapa.

Su rendimiento en territorio italiano permitió constatar que, si bien todavía estaba lejos del nivel que le permitió conquistar grandes vueltas antes del accidente de 2022 que casi le cuesta la vida, seguía siendo un corredor competitivo. Sin embargo, aquellas prestaciones no tuvieron continuidad durante su participación en el Tour de Francia.

En la ronda francesa, Bernal terminó vigésimo en la clasificación general y no consiguió ningún top 10 individual de etapa, mostrando mayores dificultades para mantenerse cerca de los principales escaladores. El desgaste de disputar dos grandes vueltas también pudo incidir en su rendimiento, sin saber entonces que sería su última competencia oficial del año.

Desde entonces, el colombiano optó por alejarse de las exigencias del calendario internacional. Más que una lesión específica, su ausencia estuvo relacionada con la necesidad de recuperarse física y mentalmente, una decisión consensuada con su equipo que buscaba devolverle la tranquilidad y permitirle recuperar la motivación necesaria para afrontar nuevos desafíos.

La prolongada ausencia del colombiano alimentó incluso versiones sobre su posible retiro, difundidas a comienzos de octubre por el periodista británico Daniel Benson. Bernal salió al paso de aquellas informaciones, ratificando su intención de comenzar la próxima temporada, aunque condicionando su permanencia en el profesionalismo a sus sensaciones y posibilidades competitivas.

“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”, manifestó Bernal a través de un comunicado publicado el mes pasado.

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Geraint Thomas, actual director de competición del INEOS, destacó este martes la importancia del colombiano como referente para los corredores jóvenes. Por su parte, el director deportivo Dario Cioni había reconocido anteriormente que Bernal no se conformaba con terminar décimo en el Giro, una muestra de la ambición que todavía conserva el escalador.

Así, 2027 será determinante para establecer si Bernal puede retomar la curva ascendente de rendimiento que experimentó tras su accidente o si esta comienza a estancarse. Recuperar la regularidad, responder a las exigencias físicas del calendario y encontrar su lugar dentro del INEOS serán factores decisivos para entender hacia dónde se encamina su carrera.

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