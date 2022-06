Egan Bernal sobre Gustavo Petro: “Nos guste o no, es el nuevo presidente”

El ciclista de INEOS compartió opiniones críticas a Gustavo Petro en sus redes sociales a lo largo de la campaña. Foto: @eganbernal

“Nos guste a muchos o no, Gustavo Petro es nuestro nuevo presidente” tuiteó este lunes el ciclista zipaquireño Egan Bernal, uno de los exponentes del deporte nacional que estuvo más activo durante la campaña presidencial de este año.

“Respeto total por cada persona que votó por él (esto es democracia). Va a tener gran responsabilidad con cada uno de ellos y los + 10 millones que estuvimos en contra. Espero demuestre que estábamos equivocados”, complementó su trino el pedalista de INEOS.

Nos guste a muchos o no @petrogustavo es nuestro nuevo presidente, respeto total por cada persona que votó por él (esto es democracia). Va a tener gran responsabilidad con cada uno de ellos y los + 10 millones que estuvimos en contra. Espero demuestre que estábamos equivocados. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 20, 2022

A lo largo de la campaña presidencial, el campeón del Giro de Italia 2021 y del Tour de Francia 2019 manifestó en sus redes sociales sus posturas políticas. Se mostró crítico ante el gobierno de turno, el clima de la polarización y hacia Gustavo Petro.

El ciclista empezó sus opiniones en política hablando en contra de la polarización. En un primer momento, no mostró simpatía por ningún candidato, pero a falta de dos semanas para la primera vuelta presidencial, el zipaquireño expresó su apoyo por el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

“Rechacé la cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona que cree que nos merecemos un cambio”, recordó el ciclista, que no se considera militante de ningún partido político.

En la segunda vuelta, Bernal apoyó al candidato Rodolfo Hernández. Un día antes de la elección definitiva, el pedalista calificó la campaña del ahora presidente electo como una “bajeza” y afirmó que no merecen liderar al país.

La campaña de Petro mostró hasta dónde son capaces de llegar con “el todo vale”, pisoteando y desprestigiando a todo aquel que no esté con ellos, y lo peor hasta a sus propios aliados.

Que poca clase y que bajeza.

No merecen liderar el país.@ingrodolfohdez Éxitos Mañana!! — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 18, 2022

Pese a que compartir sus posturas políticas le trajo muchas críticas, algunas de ellas agresivas, Bernal dijo no guardar “ningún rencor con nadie” y que entiende el desespero social que haría cada mensaje mediático.

“Yo también quiero ver grande a mi país y aunque en política pensemos diferente con algunos. Trabajo cada día por engrandecerla aún más” concluyó el pedalista.

