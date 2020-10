View this post on Instagram

Amigos míos, quiero contarles que no voy a competir más este año y que luego de los problemas de salud que tuve en el Tour De Francia, he estado enfocado 100% en mi recuperación y vuelta a las competencias en el 2021. Han sido momentos complicados, tengo que aceptarlo. Pero que me han llenado de gran motivación para trabajar aún más fuerte y volver a sentirme bien sobre la bicicleta, libre de dolor y realmente ir a toda (Como en la foto). Se aprende más de los momentos malos que de los buenos, eso seguro. He tenido varios accidentes en mi carrera deportiva y de cada uno he aprendido algo nuevo de mi mismo, y seguro este no va a ser la excepción. Así que ahora, cabeza arriba y a trabajar 👊🏽!!