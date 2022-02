Egan Bernal y sus primeros pasos tras el grave accidente

Egan Bernal da sus primeros pasos tras el grave accidente que sufrió. Foto: Instagram: eganbernal

“Debo darles gracias por permitirme tener una segunda oportunidad, la verdad, para mí es como un volver a nacer”, había dicho Egan Bernal en medio de su recuperación del grave accidente que sufrió en una carretera de Cundinamarca.

(Aquí, toda la información deportiva)

Y en su cuenta de Instagram le había dedicado unas palabras a su masajista: “(Cristian Alonso): ‘mi masajista’, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el ánimo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil”.

Este jueves compartió un video en el que se le ve dando sus primeros pasos luego del accidente. “SORPRESA!!! Mis primeros pasos”, publicó el campeón colombiano, quien fue dado de alta de la Clínica de la Universidad de La Sabana.

Bernal, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, ha tenido una positiva recuperación.