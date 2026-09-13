El bogotano que conquistó las montañas de España

Buitrago, jefe de filas del Bahrain-Victorious, terminó imponiéndose al belga Wout van Aert, uno de los corredores más fuertes del World Tour. El ciclista del Visma-Lease a Bike fue un rival incómodo, sobre todo durante la segunda…

Santiago Buitrago llegó a lo más alto en la Vuelta a España 2026. El escarabajo bogotano ganó la clasificación de la montaña en las cumbres andaluzas y llegó a Granada para disfrutar de un merecido paseo triunfal, vestido con la camiseta de puntos azules que lo acredita como el mejor escalador de esta edición.

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Buitrago, jefe de filas del Bahrain-Victorious, terminó imponiéndose al belga Wout van Aert, uno de los corredores más fuertes del World Tour. El ciclista del Visma-Lease a Bike fue un rival incómodo, sobre todo durante la segunda semana, cuando su potencia le permitió disputar varios de los premios de montaña con el colombiano en las fracciones intermedias.

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La fortaleza de Santi, sin embargo, estaba precisamente en los puertos más exigentes. Los ascensos de primera categoría, esas subidas más prolongadas y empinadas, fueron el escenario en el que el bogotano consiguió marcar diferencias. Así, terminó convertido en uno de los grandes protagonistas de la ronda ibérica y volvió a poner a Colombia en un lugar de honor.

Su actuación también llega en un momento particular para el ciclismo colombiano. Después de una generación que tuvo a Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal durante la década pasada, el recambio ha sido una de las principales conversaciones. El título de Buitrago demuestra que todavía hay corredores capaces de brillar en una gran vuelta.

Para el corredor del Bahrain Victorious, además, este resultado le permite cerrar con una nota mucho más positiva una Vuelta que tuvo momentos de frustración. El viernes pasado, en la etapa 19, Buitrago atacó en busca de la victoria, pero Eddie Dunbar lo superó en los últimos 500 metros. El cansancio y la frustración terminaron con el colombiano llorando sobre el asfalto.

Ahora esa escena queda atrás. La camiseta de la montaña convierte aquella derrota en una página secundaria de una carrera que, finalmente, le permitió alcanzar uno de los objetivos que se había trazado. Y tiene además un significado especial porque será su despedida del Bahrain Victorious, equipo con el que construyó buena parte de su trayectoria profesional. A partir de la próxima temporada, correrá para NSN Cycling.

La clasificación general, por su parte, quedó en manos del español Enric Mas, jefe de filas del Movistar Team, quien aprovechó el abandono de Tadej Pogacar para asumir el liderato y defenderlo hasta Granada. De esta manera, el ciclismo español volvió a conquistar la Vuelta después de 14 años de espera, desde que Alberto Contador se impuso en la edición de 2012.

Mas estuvo acompañado en el podio por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon), mientras que Colombia también consiguió una presencia destacada entre los mejores. Harold Tejada, pedalista huilense del XDS Astana, terminó dentro del top 10 de la clasificación general.

Escarabajos en la montaña

El triunfo de Buitrago en la montaña, además, representa un nuevo capítulo para Colombia en las Grandes Vueltas. Antes de él, el país había conseguido cinco títulos de esta clasificación en el Tour de Francia, dos en el Giro de Italia y seis en la Vuelta a España. Su coronación eleva a 14 el número de maillots de montaña colombianos.

En el Tour, Lucho Herrera fue campeón en 1985 y 1987, mientras que Santiago Botero lo consiguió en 2000. Mauricio Soler se impuso en 2007 y Nairo Quintana completó la lista en 2013. Cuatro escarabajos han sido los portadores de la emblemática camiseta blanca con pepas rojas.

En el Giro de Italia, Colombia tiene dos títulos de montaña. Lucho Herrera consiguió la clasificación en 1989, cuando también completó el histórico recorrido que le permitió ganar este galardón en las tres Grandes Vueltas. En 2014, Julián Arredondo se convirtió en el segundo colombiano en conquistar la Maglia Azzurra de la Corsa Rosa.

La Vuelta a España es la carrera en la que los escarabajos más veces han conquistado las cumbres. Lucho Herrera vuelve a aparecer en esta recopilación por lo hecho en 1987 y 1991. A él se suman Óscar de Jesús Vargas, en 1989; Martín Farfán, en 1990; y Félix Cárdenas, en 2003 y 2004. Ahora Buitrago se suma a esa lista y confirma que en la montaña todavía se habla con acento colombiano.

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