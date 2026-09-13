 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El bogotano que conquistó las montañas de España

El colombiano llegó ayer a Granada vestido de lunares por ser el mejor escalador en esta edición de la ronda ibérica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Bello
Daniel Bello
13 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
El bogotano que conquistó las montañas de España
El ciclista colombiano Santiago Buitrago, vencedor de la montaña, en el podio tras la 21.ª y última etapa de la Vuelta a España 2026 con salida y meta en Granada, este domingo 13 de septiembre.
Foto: EFE - Javier Lizon

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Santiago Buitrago llegó a lo más alto en la Vuelta a España 2026. El escarabajo bogotano ganó la clasificación de la montaña en las cumbres andaluzas y llegó a Granada para disfrutar de un merecido paseo triunfal, vestido con la camiseta de puntos azules que lo acredita como el mejor escalador de esta edición.

Buitrago, jefe de filas del Bahrain-Victorious, terminó imponiéndose al belga Wout van Aert, uno de los corredores más fuertes del World Tour. El ciclista del Visma-Lease a Bike fue un rival incómodo, sobre todo durante la segunda…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

Temas recomendados:

#PremimEE

campeón de la montaña

la SEDE

La SEDE de El Espectador

PremiumEE

Santiago Buitrago

vuelta a españa

Vuelta a España 2026
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido