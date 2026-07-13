El calor extremo hace insoportable otro Tour de Francia con absoluto dominio de Pogacar

Tadej Pogacar se refresca con una botella de agua, tras ganar una de las etapas del arranque del Tour de Francia 2026. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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A punto de llegar al ecuador del recorrido, el esloveno Tadej Pogacar ya ha asestado una estocada casi mortal a un Tour de Francia que se tomó este lunes su primera jornada de descanso, un respiro en medio del asfixiante calor.

Una etapa “sin público” por incendios en los Pirineos Occidentales, otra acortada por la canícula en Corrèze, corredores y espectadores sofocándose día tras día bajo un calor insoportable: la 113ª edición pasará a la historia como la primera —pero seguramente no la última— en la que el calentamiento global ha supuesto un auténtico desafío logístico al buen desarrollo de la prueba.

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Desde la Grand Départ en Barcelona el 4 de julio, el termómetro nunca ha bajado de los 30ºC, y ha rozado e incluso superado puntualmente los 40ºC.

Los corredores se enfrentan a estas condiciones con impasibilidad de los guerreros, asistidos, eso sí, por un engranaje logístico enorme que incluye toneladas de hielo e incluso chalecos y colchones refrigerantes.

Motivos por los que el pelotón estaba cansado y esperaba con ganas esta jornada de descanso del lunes en Cantal, como si se tratase de un camello buscando el oasis en un desierto.

Las primeras nueve etapas han dejado ya ocho bajas entre los 176 corredores, una cifra a estas alturas de la carrera que no se alcanzaba desde 2022, donde fueron once las bajas, en parte debido al Covid. No obstante, no solo el calor ha machacado al pelotón.

Tour “satisfactorio” para Pogacar

Doble vencedor de etapa en Angles y Gavarnie-Gèdre, Pogacar ha golpeado con fuerza las aspiraciones de sus rivales, logrando un inédito colchón de dos minutos y 42 segundos sobre su habitual rival Jonas Vingegaard tras solo nueve etapas.

“Hasta ahora, todo va bien. Al margen del calor, es uno de mis Tours más satisfactorios”, destacó el ogro esloveno, que busca igualar el récord de mayor número de Tours ganados de Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin.

Pogacar parece más intocable que nunca, y se antoja complicado que se repita un derrumbe como el que sufrió en el puerto de Granon en 2022.

“Por supuesto, he progresado desde entonces, soy más maduro. Pero el cambio más grande es la manera en la que el equipo ha mejorado en términos de nutrición e hidratación. Este Tour es un horno y pese a ello mi temperatura corporal está por debajo que en 2022”, explicó el doble campeón del mundo el viernes en Burdeos.

Una sensación de facilidad que despierta las inevitables dudas que le acompañan desde el inicio de su carrera, sin que haya ningún elemento concreto que permita poner en duda su integridad.

Para muchos, el partido ya está decidido, incluso si quedan todavía grandes etapas de montaña.

La lucha encarnizada está en el podio

“Todavía pueden pasar muchas cosas”, rebaja Mauro Giannetti, manager del equipo UAE de Pogacar.

“Pero es cierto que es una primera gran semana para todo el equipo en su conjunto”, con una victoria también del mexicano Isaac del Toro en la segunda etapa, en Barcelona.

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Con el maillot amarillo amarrado por el esloveno, el interés se centra en la lucha por el podio. Por detrás de Vingegaard hay hasta cinco ciclistas concentrados en un margen de 33 segundos: Del Toro, el belga Remco Evenepoel, el español Juan Ayuso, el francés Paul Seixas y el alemán Florian Lipowitz, todos con el podio en el punto de mira.

Una batalla que se anuncia apasionante contra Vingegaard, que asegura no haber abdicado todavía.

Pero tiene por detrás a la esperanza local Seixas, a la dupla del Red Bull Bora formada por Evenepoel y Lipowitz, en la que ya han surgido roces, a Ayuso, que sin hacer demasiado ruido se mantiene al acecho y sobre todo a Del Toro, otro prodigio que en caso de necesitarlo podría contar con la ayuda de su gran amigo Pogacar, mientras este se pasea por el Tour.

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