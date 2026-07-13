Francia vs. España: hora, TV y dónde ver en vivo las semifinales del Mundial 2026

Mbappé y Yamal, dos de las figuras del duelo entre Francia y España. Foto: Agencia AFP

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Francia y España abrirán este martes las semifinales del Mundial en un duelo que pondrá en juego mucho más que un cupo a la final.

El vencedor se convertirá en el primer clasificado al partido del próximo domingo en New Jersey, donde se coronará al nuevo campeón del mundo. Desde antes del inicio de la Copa ambos aparecían entre los principales favoritos al título y han respondido a esa condición, consolidando una semifinal entre dos de las selecciones más fuertes del torneo.

Si bien el recorrido en el Mundial ha dejado la sensación de que Francia llega un paso por delante, especialmente por la autoridad con la que ha resuelto sus partidos, el favoritismo está lejos de ser absoluto. España ha demostrado capacidad para competir en los momentos decisivos y, además, el historial y los antecedentes recientes entre ambas selecciones muestran una rivalidad equilibrada, en la que ninguno ha logrado establecer una superioridad clara sobre el otro.

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Horario y cómo ver en vivo el partido en Colombia de Francia vs. España

El primer finalista del Mundial comenzará a definirse este martes 14 de julio en el Estadio de Dallas. El compromiso entre Francia y España está programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y contará con una amplia cobertura televisiva para el público colombiano.

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La señal principal será la de Caracol Televisión, a través de Gol Caracol y su plataforma gratuita Ditu. Además, el encuentro también podrá seguirse por DSports, Paramount+, RCN, Win y Disney+, por lo que los aficionados tendrán múltiples opciones para no perderse una de las semifinales más esperadas de la Copa del Mundo.

¿Cómo llegan los dos equipos en este Mundial y por qué Francia es favorito?

Francia llega a la semifinal con los números ofensivos más contundentes de la comparación. En seis partidos ha marcado 16 goles, frente a los 11 de España, y promedia 2,7 tantos por encuentro, casi uno más que su rival.

También produce más remates al arco por partido —7,8 contra 6,7—, más ocasiones claras —4,5 frente a 2,8— y más oportunidades claras falladas —3,2 contra 1,3—, una cifra que, aunque revela falta de eficacia en algunos momentos, también demuestra la enorme capacidad francesa para instalarse continuamente en zona de definición.

España, por su parte, ha construido su recorrido desde el control de la pelota y la seguridad defensiva. Tiene un 65,8 % de posesión promedio, por encima del 58,5 % de Francia, completa más pases por partido —598,3 contra 491,8— y registra una mejor precisión, con 90,4 % frente a 88,4 %.

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Además, ha dejado su portería en cero cinco veces, una más que Francia, y apenas concede 0,2 goles por encuentro, contra 0,3 de los franceses. La selección española también supera levemente a su rival en entradas por partido, aunque Francia recupera ventaja en intercepciones, despejes, duelos ganados y disciplina, pues comete menos faltas y cae menos veces en fuera de juego.

Francia aparece como favorita porque su superioridad está en el aspecto que suele decidir este tipo de partidos: la capacidad para generar y convertir ocasiones.

España domina más el balón y presenta registros defensivos sobresalientes, pero los franceses han sido más verticales, más profundos y mucho más productivos cerca del arco rival. Han marcado cinco goles más, generan casi dos ocasiones claras adicionales por partido y rematan con mayor frecuencia entre los tres palos.

En una semifinal que promete ser equilibrada, esa mayor potencia ofensiva inclina ligeramente la balanza hacia Francia.

España se aferra al historial reciente para soñar

Aun así, España encuentra argumentos para creer en la clasificación cuando mira el historial. Aunque Francia ha sabido imponerse en los escenarios más trascendentales —como la final de la Eurocopa de 1984, la final de la Nations League de 2021 y el único cruce mundialista entre ambos, en Alemania 2006—, el balance general favorece a la Roja, con 18 victorias en 38 enfrentamientos, frente a 13 triunfos franceses y siete empates.

Además, los antecedentes más recientes alimentan el optimismo español: el equipo de Luis de la Fuente derrotó a Francia 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y volvió a imponerse en un espectacular 5-4 en las semifinales de la Nations League 2025, confirmando que ha sabido competir y superar a este mismo rival en las citas más recientes.

Sobre el papel, sin embargo, Francia llega cómoda. Su recorrido en el Mundial ha sido prácticamente impecable y, salvo el exigente duelo frente a Paraguay, no ha encontrado un rival capaz de poner realmente en aprietos su candidatura. España, en cambio, comenzó el torneo dejando algunas dudas tras su estreno ante Cabo Verde, pero desde entonces ha mostrado una evolución constante. La Roja ha ido de menos a más, elevando su nivel partido tras partido hasta instalarse con méritos en las semifinales, donde intentará demostrar que el crecimiento exhibido durante la Copa es suficiente para derribar al equipo que, hasta ahora, ha dejado la impresión de ser el más sólido del torneo.

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