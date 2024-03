El ciclismo detrás del ciclismo. Capítulo 4: Incertidumbres y sueños

Foto: Natalia Caro

Alguna vez leí un libro que hablaba sobre el estoicismo y sobre como Séneca, el filósofo, explicaba la Euthymia: “se trata de ser tan bueno en ser lo que somos, como sea posible. Es dirigirnos hacia donde nos propusimos llegar. Es lograr todo cuanto podamos en el campo que hemos elegido”. Revisando las bitácoras que escribí durante los años que le dan contenido a estas crónicas, me dí cuenta que este concepto me acompañó siempre y me quedó muy adentro en la consciencia.