Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

“El intento no fue suficiente. Me ganó el más fuerte”, Harold Tejada en el Tour de Francia

El ciclista colombiano habló luego de quedarse a escasos centímetros de la victoria en la etapa 13 del Tour de Francia 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de julio de 2026 - 05:59 p. m.
El corredor del XDS Astana Team, Harold Tejada, durante su triunfo en la sexta etapa de la París-Niza, el 13 de marzo de 2026.
El corredor del XDS Astana Team, Harold Tejada, durante su triunfo en la sexta etapa de la París-Niza, el 13 de marzo de 2026.
Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Harold Tejada se quedó a unos cuantos centímetros de convertirse en el quinceavo colombiano de la historia en ganar una etapa del Tour de Francia. La fracción 13 de la edición actual pudo haber sido la vigésima tercera en pintarse de amarillo, azul y rojo, pero se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Sin embargo, en entrevista con algunos medios nacionales e internacionales, Tejada dejó claro que se va contento con su esfuerzo y el de su equipo. Además, recuperará fuerzas para las exigentes sesiones del sábado y domingo en las que la montaña será protagonista y seguramente se moverá la general.

Le podemos recomendar: Así quedó la general del Tour de Francia tras el segundo lugar de Harold Tejada en la etapa

“Me ganó el más fuerte”, Harold Tejada

“Busqué mis opciones y traté de sorprender a Mauro Schmid (ganador de la jornada) antes del esprint definitivo; sin embargo, el intento no fue suficiente. Me ganó el más fuerte”, declaró el colombiano al terminar la etapa.

El esfuerzo hecho por el corredor de XDS Astana Team para superar las dificultades del Balón de Alsacia le pasó factura en los metros finales. A pesar de llegar primero al último kilómetro, no pudo mantener el ritmo del suizo.

“Estoy feliz por el resultado y creo que hay que felicitar al equipo. Al final para ganar hay que arriesgar. Cuando atacó, traté de pegarme a su rueda, pero fue más inteligente y fue más fuerte que yo”, manifestó Harold Tejada al finalizar.

Entérese: Harold Tejada rozó la gloria en el Tour de Francia; se quedó a centímetros de la victoria

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Tour

Tour de Francia 2026

Tour de Francia

Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar

Pogacar

Vingegaard

etapa 13 del Tour de Francia 2026

etapa 13 del Tour de Francia

etapa 13 del Tour

Tim Merlier

Soudal Quick-Step

Gaviria

Fernando Gaviria

Fernando Gaviria caída

Gaviria caída

Caja Rural - Seguros RGA

clasificación general del Tour de Francia 2026

clasificación general del Tour de Francia

general del Tour de Francia

general del Tour

Remco Evenepoel

Juan Ayuso

Paul Seixas

Egan Bernal

Harold Tejada

Einer Rubio

Sergio Higuita

etapa 13 del Tour de Francia hora

Mauro Schmid

Tom Pidcock

general

quién es el líder del Tour de Francia

clasificación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.