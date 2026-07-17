“El intento no fue suficiente. Me ganó el más fuerte”, Harold Tejada en el Tour de Francia

El corredor del XDS Astana Team, Harold Tejada, durante su triunfo en la sexta etapa de la París-Niza, el 13 de marzo de 2026. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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Harold Tejada se quedó a unos cuantos centímetros de convertirse en el quinceavo colombiano de la historia en ganar una etapa del Tour de Francia. La fracción 13 de la edición actual pudo haber sido la vigésima tercera en pintarse de amarillo, azul y rojo, pero se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Sin embargo, en entrevista con algunos medios nacionales e internacionales, Tejada dejó claro que se va contento con su esfuerzo y el de su equipo. Además, recuperará fuerzas para las exigentes sesiones del sábado y domingo en las que la montaña será protagonista y seguramente se moverá la general.

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“Me ganó el más fuerte”, Harold Tejada

“Busqué mis opciones y traté de sorprender a Mauro Schmid (ganador de la jornada) antes del esprint definitivo; sin embargo, el intento no fue suficiente. Me ganó el más fuerte”, declaró el colombiano al terminar la etapa.

El esfuerzo hecho por el corredor de XDS Astana Team para superar las dificultades del Balón de Alsacia le pasó factura en los metros finales. A pesar de llegar primero al último kilómetro, no pudo mantener el ritmo del suizo.

“Estoy feliz por el resultado y creo que hay que felicitar al equipo. Al final para ganar hay que arriesgar. Cuando atacó, traté de pegarme a su rueda, pero fue más inteligente y fue más fuerte que yo”, manifestó Harold Tejada al finalizar.

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