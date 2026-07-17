Harold Tejada rozó la gloria en el Tour de Francia; se quedó a centímetros de la victoria

El ciclista suizo Mauro Schmid, del equipo Jayco AlUla, se emplea a fondo en el esprint final de la etapa 13 del Tour de Francia 2026 para superar al colombiano Harold Tejada del XDS Astana Team, este viernes 17 de julio, entre Dole y Belfort, en Francia. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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Al suizo Mauro Schmid le tocó sudar la gota gorda para poder imponerse al colombiano Harold Tejada. Apenas escasos centímetros los separaron en la línea de meta durante la etapa 13 del Tour de Francia 2026. Eso sí, hasta el último kilómetro era el nuestro quien lideraba la fracción entre Dole y Belfort.

Fue el esprint final en el que las piernas del corredor del Jayco AlUla pudieron resistir el fuego bajo la planta de los pies hasta cruzar el último metro. Lastimosamente, el pedalista del XDS Astana Team no pudo seguirle el ritmo para quedarse con su primera victoria en el Tour de Francia en su carrera.

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La etapa 13 del Tour casi se pinta de amarillo, azul y rojo

Schmid consiguió su primera victoria en la Grande Boucle, en esta etapa que incluía la subida del Ballon d’Alsace y que estuvo marcada por una amplia escapada que llegó a contar con hasta 57 integrantes, antes de reducirse.

Pasando a la clasificación general, el gran vencedor de la jornada fue el británico Tom Pidcock, el mejor situado en la general entre los corredores de esa escapada, pues pasó del décimo lugar al cuarto, metiéndose en el top 5.

En la fracción de hoy terminó tercero y logró un impulso importante en la clasificación antes de las dos etapas de montaña previstas este fin de semana. Fue una etapa rápida con un promedio de 50 km/h casi toda la sesión.

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¿Cómo quedó la general del Tour de Francia?

El esloveno Tadej Pogačar, que aspira a un quinto título en el Tour y al tercero de manera consecutiva, conservó el maillot amarillo y su ventaja de tres minutos y 36 segundos sobre el segundo, el danés Jonas Vingegaard.

Tercero sigue a 4:06 el belga Remco Evenepoel. En los 140 kilómetros llanos de esta etapa, la más larga de la edición 2026 con sus 205 km, se fue constituyendo esa escapada de 57 hombres, con la unión de dos grupos.

Primero, los velocistas que apuntaban a pelear por el esprint intermedio, y segundo, la de los aventureros que buscaban atacar para conseguir la victoria. Al final, en la subida del Ballon d’Alsace, solo eran nueve los supervivientes de la escapada. A 15 km, Schmid y Tejada se destacaron.

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Clasificación de la etapa 13 del Tour de Francia 2026

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