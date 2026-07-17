Así quedó la general del Tour de Francia tras el segundo lugar de Harold Tejada en la etapa

El ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates XRG celebra mantener el maillot amarillo como líder del Tour de Francia tras la decimotercera etapa de la edición 2026. Foto: EFE - YOAN VALAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más allá de la victoria del suizo Mauro Schmid en la etapa 13 del Tour de Francia y el segundo lugar del colombiano Harold Tejada, el mejor parado en la clasificación general tras esta fracción fue el británico Tom Pidcock, quien terminó la sesión de hoy en la tercera posición a dos segundos de la victoria.

Un resultado que le permitió escalar hasta la cuarta plaza de la clasificación general, desplazando al español Juan Ayuso a la quinta casilla de la tabla. Respecto a los tres primeros, estos se mantuvieron iguales, incluso con las mismas distancias y un Tadej Pogačar cada vez más cómodo en la cima.

Le podemos recomendar: Tour de Francia 2026: Pogačar va por la historia y la montaña juzgará a los colombianos

¿Quién es el líder del Tour de Francia?

El danés Jonas Vingegaard se mantiene a tres minutos y 36 segundos de Pogačar, quien mantiene por un día más el maillot amarillo. Eso sí, las fracciones del sábado y domingo pueden dar un vuelco a la general.

En punta de pies también espera la oportunidad de atacar el belga Remco Evenepoel, quien sigue a cuatro minutos y seis segundos del líder. Una distancia más que remontable con más de 10 etapas por disputarse.

Respecto a los colombianos en la competencia, el segundo lugar de Tejeada hoy le sirvió para avanzar seis posiciones en la clasificación general. Eso sí, Egan Bernal sigue siendo el mejor posicionado de los nuestros en el Tour.

Entérese: Así será la etapa 13 del Tour de Francia: recorrido, altimetría y dónde ver en vivo

¿Cómo va Egan en el Tour de Francia?

Bernal perdió una posición en la general tras la decimotercera etapa. Ahora ocupa la plaza número 12 a casi seis minutos del top 10. Harold Tejada avanzó hasta la posición 26, todavía muy lejos de su compatriota.

Los otros dos colombianos aún en disputa son Einer Rubio y Sergio Higuita. El primero se mantiene en la posición 45 y el segundo apenas un escalón abajo. Ambos están a más de una hora del liderato de la carrera, propiedad de Tadej Pogačar.

Finalmente, Fernando Gaviria se tuvo que retirar del Tour por una caída sufrida en la etapa 12. El colombiano luchó en el esprint final, pero finalmente se precipitó hacia el piso y se fracturó la clavícula izquierda.

Lea también: Este es el diagnóstico de Fernando Gaviria: ¿sigue en el Tour de Francia 2026?

General del Tour de Francia 2026 tras la etapa 13

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador