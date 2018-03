El relato de Óscar Sevilla sobre su atraco: “Gritaba que no me hicieran nada”

Redacción deportes

Óscar Sevilla vivió un domingo de pesadilla. Cinco hombres, armados con cuchillos y palos, lo bajaron de su bicicleta, lo golpearon, le robaron casco, celular y una zapatilla. El resultado del atraco: fractura de muñeca. Aún no sale del impacto. Repite una y otra vez que desea que sean hechos que no vuelvan a ocurrir. Pero esas palabras parece que se las lleva el viento, porque es el deseo de la mayoría de la población bogotana. Sin embargo, en los primeros meses del año según datos de la Fiscalía en la capital de la República, el hurto a bicicletas, en lo que va del año, aumentó un 130 %, pasando de 382 casos en 2017 a 879 en 2018.

Sevilla lleva años viviendo en el país. Incluso se casó con una colombiana, Ivonne, con quien tiene dos niñas. Conoce las carreteras de norte a sur y de oriente a occidente como casi nadie gracias a sus múltiples participaciones en Vuelta a Colombia, Clásico RCN y las diferentes competencias del calendario nacional. Así que sabe cómo es la seguridad. No obstante, hasta la fecha nunca había sido víctima de atraco. Sus entrenamientos fluctúan entre tres y seis horas diarias y siempre coge rutas diferentes y no tiene un horario establecido. (También le puede interesar: El ciclismo colombiano se une en una voz de solaridad con Óscar Sevilla)

“No sé si me seguían o no. Fue todo muy rápido, esa ruta llevaba sin cogerla mucho tiempo”, afirmó el ciclista colombo español en una entrevista con Blu Radio. “Solo pienso que quizá me tocó a mí. Sé que se ha incrementado el robo de bicicleta de esa manera y otras”, añadió el Ossa de Montiel (España) en 1976. Los segundos que duró el atraco fueron horas para Sevilla, quien simplemente rogaba para que no le hicieran daño.

“Me imaginaba que cuando a uno lo robaban lo amedrentaban con algún objeto contundente y ya. Pero no, yo iba con la bicicleta cuando de pronto en cuestión de segundos salieron los personajes a la vía con palos me tumbaron de la bicicleta”, recordó con un tono de amargura. “Yo iba como a 35 km/h, me tiraron al suelo con palos y en el piso me comenzaron a dar patadas, me amenazaron con cuchillos. Solo gritaba que no me hicieran nada, que se llevaran lo que quisieran. Me quitaron el casco, las gafas, uno se llevó una zapatilla. Todo fue muy rápido”, añadió.

La bicicleta, avaluada en 10 mil dólares, fue encontrada por la Policía. “La vi en video y en fotografías que me enviaron. Está casi completa, le hacen falta equipos tecnológicos de entrenamiento, me alegra que haya aparecido”, afirmó en la entrevista con la emisora radial. Aun así, todavía no sale del estado de shock que lo dejó el atraco. “Ojalá mejore esta seguridad, que mi caso sea un precedente para que los ciudadanos que andamos en bicicleta puedan andar sin miedos y no vivan lo que tuve que vivir”, agregó. (Le puede interesar: El desigual acceso a la justicia, un debate sin fin)

Sevilla fue operado de la fractura de muñeca el domingo en la clínica Santa Fe. “El médico me habló de tres meses de incapacidad, me dijo que era una fractura que tocaba cuidar bien. Aspiro a acortar ese plazo de tiempo obviamente sin prisas, siempre guiado por los doctores, pero de momento pierdo gran parte de la temporada”, resaltó el ciclista, quien se preparaba para afrontar la Vuelta a Madrid. “Estaré reapareciendo al 100 % hasta julio o agosto, por lo que me pierdo una parte de la temporada importante. Carreras en Europa como la Vuelta a Madrid, Vuelta a Asturias, Castilla y León, Aragón, después en Estados Unidos y México, pero no se puede hacer nada más solo esperar”, finalizó.