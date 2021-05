El rol de los seis colombianos en el Giro de Italia

Estos serán los pedalistas que representarán al país en la primera grande del año. Bernal y Gaviria, a reencontrarse con sus raíces. Y los demás: a trabajar y ser protagonistas.

Egan Bernal (Ineos)

El zipaquireño será la principal ficha del Ineos para pelear el título. Tras sus problemas de espalda en el Tour de Francia 2020, su regreso ha sido prometedor: fue tercero en el Tour de la Provence, segundo en el Trofeo Laigueglia, cuarto en la Tirreno Adriático y tercero en la Strade Bianche, en la que fue una gesta histórica para el país en una de las clásicas más duras del mundo. ¿El principal objetivo? Que Egan Bernal vuelva a disfrutar del ciclismo tras el duro año pasado. Los dolores de espalda, en cualquier momento, pueden volver. Es un tiro al aire. Más atrás tendrá dos hombres de respaldo: Pavel Sivakov y Daniel Felipe Martínez. Luego de Simon Yates, en el papel, Bernal es el gran candidato a vestirse de rosa en Milán.

Daniel Martínez (Ineos)

No ha sido un comienzo de año sencillo para el pedalista bogotano, quien empezó en el UAE Tour y se retiró por problemas en su rodilla por una caída. Regresó dos meses a Colombia a recuperarse para el Giro de Italia y reapareció en el Tour de los Alpes, carrera en la que terminó 13 en la general, trabajando para Pavel Sivakov, quien al final, con algunos problemas de comunicación, no pudo refrendar el trabajo del equipo. Será gregario de Bernal y Sivakov, pero si alguno de ellos no responde está Daniel, el colombiano que hace mejor la contrarreloj. Es su primer gran examen en su nuevo equipo, el Ineos.

Hárold Tejada (Astana)

El huilense, una de las revelaciones del pasado Tour de Francia, será un gregario de lujo para el líder del Astana, Alexandr Vlasov, uno de los nuevos jóvenes del ciclismo que prometen dominar el ciclismo en esta década. Y Tejada, incluso, puede ser una segunda espada en caso de mala fortuna del ruso en la primera semana. El colombiano es el próximo gran proyecto del vueltómano tras la salida de Miguel Ángel López. Sigue aprendiendo y trabajando para los demás en una escuadra muy combativa, que también tendrá a dos experimentados como Luis León Sánchez y Gorka Izagirre, que también cazarán etapas.

Éiner Rubio (Movistar)

Es una de las grandes ilusiones del Movistar. Será uno de los principales escuderos de montaña de Marc Soler, quien cargará la presión de ser por fin el líder del equipo español. Pero también es un gran candidato a ganar una o dos etapas, pues en la edición del año pasado estuvo cerca de ganar en dos ocasiones, pero la inexperiencia le pasó factura. Viene de firmar una gran actuación en la Vuelta a Asturias, carrera en la que terminó quinto en la general, que ganó Nairo Quintana. Estuvo metido entre los mejores. Éiner Rubio, escalador puro, es uno de los nuevos grandes ciclistas del país. Se meterá en varias fugas y será protagonista.

Fernando Gaviria (UAE)

Es uno de los grandes interrogantes del Giro de Italia. Tras su salida del Deceuninck Quickstep, hace casi tres años, no ha vuelto a ser el mismo velocista ganador de siempre. Desde el equipo dicen que es el mejor esprinter del mundo, pero que cede terreno en su preparación y entrenamientos. Eso sí, también cuentan que aterrizó en Italia en una gran forma física para pelear mano a mano ante el gran velocista de la carrera, Caleb Ewan. También peleará mano a mano ante Peter Sagan, Elia Viviani, Tim Merlier y Dylan Groenewegen. El principal rival del antioqueño es él mismo.

Juan Sebastián Molano (UAE)

Estará en el tren de Fernando Gaviria junto al argentino Maximiliano Richeze. Y ante problemas de Gaviria, Molano podría tener su oportunidad y ser una alternativa. En esta ocasión su función es trabajar para Gaviria, a pesar de que no son los mejores amigos. Este será el tercer Giro de Italia consecutivo que correrán ambos y desde el UAE Emirates esperan encontrar esa cohesión que no habían tenido, que, optimistas, creen que ya han encontrado. Molano también espera que Gaviria obtenga frutos del trabajo de sus compañeros. Será un hombre importante para el trabajo sucio en los embalajes.

