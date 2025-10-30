Golpe al ciclismo nacional: el Tour Colombia 2026 no se correrá por falta de recursos

El corredor colombiano Jhonatan Restrepo de la Selección Colombia celebra al ganar la sexta etapa de la carrera ciclística Tour Colombia 2024, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó este jueves que el Tour Colombia no se realizará en 2026 debido a la falta de recursos suficientes para garantizar su organización con los estándares exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la categoría 2.1.

Pese a los esfuerzos de gestión adelantados durante 2025 por el presidente Rubén Darío Galeano y el Comité Ejecutivo, la entidad no logró consolidar el presupuesto necesario —superior a 10.000 millones de pesos— para cubrir los costos logísticos, técnicos y deportivos que demanda una competencia de este nivel.

El Tour Colombia, que se disputó de manera ininterrumpida entre 2018 y 2020, regresó en 2024 tras un largo paréntesis, pero esa edición podría ser la última hasta, por lo menos, 2027, mientras la entidad busca asegurar la sostenibilidad económica del evento.

De acuerdo con los presupuestos de ediciones anteriores, los rubros más altos corresponden a logística, seguridad vial y montaje técnico (4.133 millones de pesos), seguidos por alojamiento y alimentación de equipos y personal (2.578 millones), y transporte aéreo y terrestre (cerca de 2.500 millones en total).

La Federación explicó que, aunque hubo interés de algunos patrocinadores privados, los aportes confirmados resultaron insuficientes para sostener un evento de esta magnitud. En promedio, el Tour Colombia requiere una inversión que incluye gastos en transporte de carga, insumos médicos, premiación, derechos UCI, cobertura audiovisual y personal antidopaje, entre otros.

Más allá del impacto deportivo, la suspensión del Tour Colombia representa también una pérdida económica y de visibilidad para el país. En sus ediciones anteriores, la competencia dejó una derrama económica cercana a los 40.000 millones de pesos en los departamentos sede y alcanzó una audiencia superior a 20 millones de espectadores en transmisiones nacionales e internacionales.

Además, en su última edición, contó con la participación de figuras como Nairo Quintana, Egan Bernal, Mark Cavendish, Rigoberto Urán, Harold Tejada o Richard Carapaz.

La organización destacó que el Tour Colombia se había consolidado como una de las pruebas más importantes del calendario UCI en América, con participación de equipos WorldTour, selecciones nacionales y una masiva presencia de público en carretera.

El presidente Galeano aseguró que el objetivo es garantizar el regreso del evento con un modelo sostenible. Durante lo que resta de 2025 y el próximo año, la Federación continuará gestionando alianzas con el sector público y privado para asegurar nuevos patrocinadores y fortalecer la viabilidad financiera del Tour.

“La meta es preservar la esencia del Tour Colombia como un evento símbolo del país, que promueva el talento nacional y proyecte a Colombia ante el mundo”, concluyó la Federación en su comunicado.

Costos aproximados del Tour Colombia 2026

