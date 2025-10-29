Logo El Espectador
Se calentó la lucha por el punto invisible con la goleada del DIM a Bucaramanga

El cuadro paisa goleó al líder y lo empató en puntos en la cima de la tabla de la Liga BetPlay.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de octubre de 2025 - 02:44 a. m.
Brayan León, uno de los goleadores de Medellín.
Brayan León, uno de los goleadores de Medellín.
Foto: DIM, vía X
La Liga BetPlay 2025-II vive un cierre apasionante. Tras la contundente goleada 3-0 de Independiente Medellín sobre Atlético Bucaramanga y la victoria 1-0 de Fortaleza frente a La Equidad, tres equipos quedaron igualados en la punta con 34 puntos: Medellín, Bucaramanga y Fortaleza.

A dos fechas del final de la fase regular, la lucha por el punto invisible —que se otorga a los dos mejores del todos contra todos— está completamente abierta.

En el Atanasio Girardot, el Medellín impuso condiciones desde el inicio con goles de Brayan León, Francisco Fydriszewski y Léider Berrío, firmando una actuación convincente ante el hasta entonces líder Bucaramanga, que sufrió su tercera derrota del semestre.

El equipo de Alfredo Arias dominó el juego con autoridad y dio un golpe clave en la pelea por el liderato, dejando claro que llega en un momento de plenitud futbolística.

Fortaleza, por su parte, confirmó su gran campaña al vencer a La Equidad y sellar su primera clasificación histórica a los cuadrangulares.

Con ese triunfo alcanzó la misma línea de puntos de los dos líderes y se mantiene tercero por diferencia de gol. Con Medellín, Bucaramanga y Fortaleza igualados en 34, el tramo final promete emociones fuertes: los tres buscarán no solo asegurar la ventaja del punto invisible, sino también cerrar la fase regular en la cima del campeonato.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

