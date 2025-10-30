Logo El Espectador
¿Se lo perdió? Vea el golazo de chilena de Hugo Rodallega contra Junior: video

Santa Fe estaba obligado a ganar para mantener sus opciones de clasificar a cuadrangulares y Rodallega fue determinante en Barranquilla.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
30 de octubre de 2025 - 03:25 p. m.
Jugador de Independiente Santa Fe durante el partido ante Millonarios por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025
Jugador de Independiente Santa Fe durante el partido ante Millonarios por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025
Foto: El Espectador - José Vargas
Hugo Rodallega volvió a ser el héroe de Santa Fe. Cuando el león estaba quedando eliminado de la Liga BetPlay tras ir perdiendo 1-0 ante Junior en el Metropolitano de Barranquilla, apareció el delantero de 40 años para marcar el gol que tanto había buscado: una chilena perfecta que dejó inmóvil a toda la defensa y al arquero Mauro Silveira.

Fue el empate 1-1 y el impulso que necesitaba el equipo bogotano para creer.

Vínculos relacionados

El Flamengo de Jorge Carrascal es el primer finalista de la Copa Libertadores 2025
Se calentó la lucha por el punto invisible con la goleada del DIM a Bucaramanga
Millonarios y Once Caldas, eliminados de la Liga BetPlay 2025 tras insípido empate

Santa Fe, que estaba obligado a ganar para seguir con vida en el torneo, logró una victoria épica en Barranquilla.

En el último minuto del tiempo añadido, Rodallega volvió a ser decisivo: dio la asistencia a Harold Santiago Mosquera, quien definió el 2-1 definitivo.

Con ese triunfo, el conjunto cardenal llegó a 25 puntos, se ubica noveno y mantiene la esperanza de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

“Siempre quiero más”: Rodallega

Al final del duelo, el delantero santafereño confirmó su vigencia y hambre de gloria: “Yo no me conformo, siempre quiero más (...) Esa hambre que todavía siento y que creo que le puedo seguir aportando en este caso a Santa Fe, es lo que hace que yo me levante todos los días y pueda seguir marcando una diferencia”.

“Durante mi carrera he tenido la oportunidad de jugar en grandes estadios y he convertido goles lindos, pero este tiene un valor especial por el momento en que se dio. Nos dio el impulso para creer que podíamos llevarnos los tres puntos”, aseguró sobre su gol.

Santa Fe cerrará la fase todos contra todos con dos partidos en casa, ante Deportivo Cali y Alianza, duelos decisivos para mantener vivo el sueño de defender el título.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

