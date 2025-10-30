¿Se lo perdió? Vea el golazo de chilena de Hugo Rodallega contra Junior: video

Jugador de Independiente Santa Fe durante el partido ante Millonarios por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025 Foto: El Espectador - José Vargas

Hugo Rodallega volvió a ser el héroe de Santa Fe. Cuando el león estaba quedando eliminado de la Liga BetPlay tras ir perdiendo 1-0 ante Junior en el Metropolitano de Barranquilla, apareció el delantero de 40 años para marcar el gol que tanto había buscado: una chilena perfecta que dejó inmóvil a toda la defensa y al arquero Mauro Silveira.

Fue el empate 1-1 y el impulso que necesitaba el equipo bogotano para creer.

Santa Fe, que estaba obligado a ganar para seguir con vida en el torneo, logró una victoria épica en Barranquilla.

En el último minuto del tiempo añadido, Rodallega volvió a ser decisivo: dio la asistencia a Harold Santiago Mosquera, quien definió el 2-1 definitivo.

Con ese triunfo, el conjunto cardenal llegó a 25 puntos, se ubica noveno y mantiene la esperanza de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

“Siempre quiero más”: Rodallega

Al final del duelo, el delantero santafereño confirmó su vigencia y hambre de gloria: “Yo no me conformo, siempre quiero más (...) Esa hambre que todavía siento y que creo que le puedo seguir aportando en este caso a Santa Fe, es lo que hace que yo me levante todos los días y pueda seguir marcando una diferencia”.

“Durante mi carrera he tenido la oportunidad de jugar en grandes estadios y he convertido goles lindos, pero este tiene un valor especial por el momento en que se dio. Nos dio el impulso para creer que podíamos llevarnos los tres puntos”, aseguró sobre su gol.

Santa Fe cerrará la fase todos contra todos con dos partidos en casa, ante Deportivo Cali y Alianza, duelos decisivos para mantener vivo el sueño de defender el título.

