Enric Mas manda en la Vuelta a España tras 15 etapas: así va la clasificación general

Ciclistas en la etapa 15 de la Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Javier Lizón

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La segunda semana de la Vuelta a España 2026 terminó con un nuevo triunfo de Wout van Aert y con Santiago Buitrago conservando una de las camisetas más importantes de la carrera. El colombiano, integrante del Bahrain Victorious, continúa al frente de la clasificación de la montaña con 69 puntos, pese a que este domingo no logró sumar unidades.

Buitrago no hizo parte de las fugas que disputaron los puertos de montaña de la decimoquinta jornada, por lo que terminó sin aumentar su cuenta. Sin embargo, los puntos acumulados en las etapas anteriores le permitieron mantener una ventaja considerable sobre sus principales perseguidores. El belga Wout van Aert aparece segundo con 40 puntos, mientras que Enric Mas suma 24 y Andreas Leknessund tiene 23.

La etapa 15 tuvo como ganador precisamente a Van Aert, del Team Visma | Lease a Bike, quien volvió a demostrar su capacidad para imponerse en una jornada marcada por las altas temperaturas. El recorrido tuvo que ser recortado debido al calor extremo, con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, siguiendo los protocolos establecidos por la organización para proteger a los corredores.

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Durante la jornada se disputaron dos puertos de tercera categoría. Gijs Leemreize pasó primero por el primero de ellos, mientras que Andreas Leknessund hizo lo propio en el segundo. En el grupo de los colombianos, Juan Felipe Rodríguez fue el mejor ubicado en la línea de meta, al terminar en la posición 39, a 2 minutos y 44 segundos del ganador. Harold Tejada cruzó la meta en el puesto 61, con el mismo tiempo.

Buitrago, en cambio, tuvo una jornada más complicada. El líder de la clasificación de la montaña terminó en la posición 127, a 12 minutos y 30 segundos de Van Aert. Iván Sosa y Guillermo Martínez también llegaron más rezagados en una jornada en la que el calor volvió a ser uno de los grandes protagonistas.

En la clasificación general, Enric Mas terminó la segunda semana como líder de la Vuelta. El español del Movistar Team acumula un tiempo de 52 horas, 5 minutos y 56 segundos. Felix Gall ocupa la segunda posición, a 2:06, mientras que Primož Roglič es tercero, a 2:10. El esloveno, uno de los grandes favoritos al título, perdió tiempo importante durante la segunda semana y ahora deberá afrontar la recta final de la carrera desde una posición menos cómoda.

Entre los colombianos, Harold Tejada es el mejor ubicado en la general. El corredor ocupa la undécima posición, a 9:48 del líder. Juan Felipe Rodríguez marcha decimoquinto, a 29:46, mientras que Buitrago aparece en el puesto 20, a 43:38 de Mas.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026 luego de la etapa 15

Enric Mas (Movistar Team) – 52h 05′ 56″ Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 2′ 06″ Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 2′ 10″ Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) – a 4′ 24″ Oscar Onley (Netcompany INEOS) – a 5′ 44″ Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) – a 6′ 14″ Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) – a 6′ 49″ Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) – a 7′ 01″ Clément Berthet (Groupama - FDJ United) – a 7′ 19″ Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – a 8′ 55″ Harold Tejada (XDS Astana Team) – a 9′ 48″

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026 luego de la etapa 15

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) – 69 puntos Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) – 40 puntos Enric Mas (Movistar Team) – 24 puntos Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) – 23 puntos Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) – 21 puntos Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) – 12 puntos Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) – 11 puntos Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – 11 puntos Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) – 10 puntos Oscar Onley (Netcompany INEOS) – 10 puntos

Así será la etapa 16 de la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España tendrá este lunes 7 de septiembre su segunda jornada de descanso, antes de afrontar la última semana de competencia. El martes 8 se disputará la etapa 16, de 181 kilómetros y sin puertos de montaña, una jornada que aparece como una oportunidad para los velocistas.

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