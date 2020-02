"Era bueno el cambio de aires para Nairo, también para nosotros": Eusebio Unzué

Thomas Blanco- Enviado Paipa

El revolcón del Movistar Team, una de las escuadras de ciclismo más importante del planeta: se fue, en medio de mucha bulla en el ambiente, Nairo Quintana, partió Mikel Landa y no pudieron retener a Richard Carapaz, reciente campeón del Giro de Italia. La responsabilidad este año recaerá sobre Enric Mas, un español de 25 años que en 2018 fue segundo en La Vuelta a España.

También hay un haz de luz de esperanza sobre el antioqueño Carlos Betancur en su participación para el Giro de Italia, aunque sigue combatiendo su peor enemigo: su peso. Esta temporada habrá dos nuevos colombianos en el equipo español, que ya mira al futuro: Juan Diego Alba y Einer Rubio.

De todos estos temas, en el marco de su visita al país en el Tour Colombia 2.1, Eusebio Unzué, director y cabeza del Movistar Team, habló con El Espectador.

¿Cómo evalúa la salida de tres de los capos del equipo, como lo fueron Nairo, Carapaz y Landa?

Los ciclos se acaban, es verdad que este año coincidieron varios, con las marchas de Mikel Landa, Nairo Quintana y sobre todo la pérdida, que es muy dolorosa, de Richard Carapaz, quien es un hombre que está llegando al mejor momento de su carrera. Lo has visto crecer y perderlo cuando ves que es un hombre de la primerísima línea es triste.

¿Era necesario un cambio de aires de Nairo?

Fueron ocho años maravillosos, grandes momentos que valoro por haber recogido todo lo que nos dio. Era bueno para su cabeza un aire fresco y liberarse. Era bueno para él, también para nosotros sin olvidar y ser agradecidos por todo lo que hizo. Yo me considero un privilegiado de haber sido testigo de su explosión deportiva y de lo que ha sido para este pais en esta década.

Explosión, ese es un rasgo que varios dicen que Nairo perdió. ¿Qué opina?

No, no, no. Una de sus muchas virtudes es que es un peleador nato, un inconformista por naturaleza. Un luchador y ambicioso, eso no ha cambiado. Solo que cuando no acompañan los resultados se pierde la confianza porque hay más corredores con los que se comparte el liderazgo y a los demás eso les sabe mal, es entendible, son cosas que pasan. Con un solo corredor no puedes estar porque no te soluciona las necesidades.

¿Cómo será el recambio generacional en el Movistar?

Es un buen momento para el cambio, para reformar. Estamos apuntando a la consolidación del relevo generacional con Marc Soler y Enric Mas, que les hemos visto calidad, sí, tienen que demostrar, pero tienen la capacidad de ilusionar. Les hemos dado la responsabilidad así sepamos que es temprano para esperar grandes resultados, pero con la compañía del eterno Valverde, eso les vendrá bien. (Lea: La historia de Juan Diego Alba)

¿Cómo sigue esa confianza hacia Carlos Betancur luego de algunos problemas en el pasado?

No ha podido conseguir esas cosas que hace seis años que nos hizo pensar que estábamos ante un gran corredor, sigo pensando así, que todavía podemos tenerlo. Logicamente toca ser profesional los 12 meses del año. El ciclismo se ha depurado mucho, si estas al 80% es difícil. Estamos viendo si podemos moldear su fuerza de voluntad, que es la única que puede solucionar sus problemas.

¿Qué le vieron de especial a Juan Diego Alba y Einer Rubio, los dos nuevos colombianos en el Movistar?

Dos chavales de mucha calidad, sobre todo. Siempre me ha encantado tener algún colombiano. Hay cosas que solo ellos hacen. Ambos son jovenes y eso es bueno para educarlos a nuestro estilo y manera. Y a corto y medio plazo serán chavales muy importantes.

¿Qué le pasa al ciclismo español, que sigue sin encontrar un gran nuevo referente en el pelotón mundial?

Ha costado el relevo generacional de este ciclo de Alberto Contador y Alejandro Valverde, que como está previsto, después de esta temporada, dejará de correr. Si algo ha caracterizado a nuestro ciclismo es que cuando se fue Perico, fue todo un drama, luego Miguel y nos pareció la pera. Pero luego llegó Abraham Olano, luego hubo unos años que costó, pero ahí llegaron Valverde y Contador y son los hombres que nos han mantenido.

Otra de las razones por las cuales siguen buscando talento en Colombia...

Hemos vivido esta década, la de la explosión del ciclismo colombiano de la mano de Nairo. Eso ha sido muy bonito para nosotros. Movistar está muy ligada a Colombia y su ciclismo, ahora es verdad que no tenemos uno de esos grandes corredores colombianos que están por ahí en otros equipos, pero tenemos certeza que pronto llegará. Porque hay una generación de corredores que vienen: ya vendrán los "Nairitos", los "Eganitos". Es por exposición natural, por esta genética en la que crecen: al ser un deporte de resistencia, eso los hace tener ventaja. Lo otro es que se han vuelto más profesionales, ahora ya no hay esos problemas. Son corredores con otra mentalidad, en Europa ya no se sienten ni tan lejos ni tan extraños. Se han ganado el respeto en el pelotón mundial.