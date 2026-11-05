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“Está el Tour de Francia y luego el Tour Colombia”: Egan Bernal

Tras dos años de ausencia por problemas presupuestales, la carrera volverá a reunir a grandes figuras del ciclismo mundial en las carreteras colombianas.

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Redacción Deportes
DOLE (France), 17/07/2026.- Colombian cyclist Egan Bernal of Netcompany Ineos Cycling Team at the sign-on ceremony ahead of Stage 13 of the Tour de France, a 205.8 km route from Dole to Belfort, France, 17 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
DOLE (France), 17/07/2026.- Colombian cyclist Egan Bernal of Netcompany Ineos Cycling Team at the sign-on ceremony ahead of Stage 13 of the Tour de France, a 205.8 km route from Dole to Belfort, France, 17 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El Tour Colombia, la carrera de mayor prestigio internacional del calendario ciclístico nacional, regresará en 2027 para disputar su quinta edición. La noticia fue confirmada oficialmente este jueves durante un evento realizado en Medellín, que reunió a varias de las principales figuras del ciclismo colombiano y a autoridades deportivas y gubernamentales.

Después de que los problemas presupuestales impidieran su realización durante los últimos dos años, las carreteras colombianas volverán a recibir en 2027 a algunos de los mejores equipos del mundo. La última edición se disputó en 2024, cuando el cunidnamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) sorprendió al quedarse con la clasificación general.

El evento celebrado en Medellín contó con la presencia de Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, además del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. También asistieron referentes como Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal, Fernando Gaviria y Santiago Buitrago, entre otros protagonistas del ciclismo nacional.

"Es una locura competir acá junto a grandes figuras del ciclismo (…) Es muy bonito que hayamos recuperado esta carrera y le agradezco a quienes lo hicieron posible", comentó Egan Bernal durante el evento. El corredor cundinamarqués fue precisamente el primer campeón en la historia del Tour Colombia, cuya edición inaugural se celebró en 2018.

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Bernal incluso se animó a afirmar que "Para mí está el Tour de Francia y luego del Tour Colombia", dejando clara la importancia que tiene esta competencia para él, quien ha sabido ser campeón de ambas. A diferencia de otras pruebas nacionales, como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, el Tour Colombia se caracteriza por contar con equipos del WorldTour.

Por lo pronto, todavía no se han revelado detalles sobre el recorrido ni las etapas que conformarán la quinta edición del Tour Colombia. Sin embargo, se confirmó que la competencia transitará por diferentes sectores del departamento de Antioquia y tendrá a Medellín como sede principal, marcando así el regreso de una de las grandes citas del ciclismo nacional.

Nairo Quintana, quien hace poco se retiró del ciclismo profesional, comentó que "este tipo de eventos son una excusa para hacer deporte porque además tiene un transfondo importante que es el reconocimiento internacional. Están viendo nuestras carreteras, nuestra gente, todos nuestros paisajes, quienes somos y eso es turismo para nuestro país.

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Por Redacción Deportes

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