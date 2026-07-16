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Este es el diagnóstico de Fernando Gaviria: ¿sigue en el Tour de Francia 2026?

El ciclista colombiano sufrió una dura caida a 300 metros del final de la etapa 12.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de julio de 2026 - 05:35 p. m.
El ciclista colombiano Fernando Gaviria luego de su caida en la etapa 12 del Tour de Francia 2026.
El ciclista colombiano Fernando Gaviria luego de su caida en la etapa 12 del Tour de Francia 2026.
Foto: Sprint Cycling
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Luego de la fuerte caida del ciclista colombiano Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia, su escuadra, Caja Rural-RGA, confirmó la gravedad de su lesión.

“Una caída en el sprint ha dado al traste con Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda. Mucho ánimo al bravo velocista colombiano”, mencionó Caja Rural-RGA en su cuenta de X.

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Así fue la caida de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia

El accidente ocurrió al final de la etapa 12 del Tour de Francia. Varios velocistas se preparaban para el embalaje final y, cuando quedaban mas o menos 300 metros, el ciclista colombiano chocó con la rueda de uno de los corredores.

Luego de unos instantes, el colombano logró cruzar la meta con la ayuda de uno de sus compañeros. Gaviria tenía recogido su brazo izquierdo a la altura de sus costillas y, en la rodilla y el hombro, tenía otras heridas.

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Tadej Pogačar, lider del Tour de Francia, envió un mensaje de apoyo a Fernando Gaviria tras su caída

Al término de la etapa 12, el líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar, tuvo unas palabras para el colombiano Fernando Gaviria, quien sufrió una fuerte caída durante el sprint final. “Espero que Gaviria esté bien, estaba haciendo un gran Tour”, expresó el esloveno, reconociendo el buen rendimiento que venía mostrando el velocista antioqueño antes del accidente que generó preocupación en el pelotón.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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