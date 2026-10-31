"Estoy feliz de estar vivo": la estremecedora confesión de Tadej Pogacar tras su grave caída

Pogacar, ganador de cinco ediciones del Tours de Francia, reveló que tenía tres vértebras fracturadas y no solo una. El pedalista esloveno sufrió una dura caída en la Vuelta a España, a finales de agosto, cuando controlaba la carrera sin dificultad. En ese punto de la carrera…

"Simplemente estoy feliz de estar vivo, o de poder mantenerme en pie", afirma Tadej Pogacar en una entrevista publicada este sábado por The Athletic, en la que el astro del ciclismo, integrante del UAE Team Emirates, se sincera sobre la gravedad de su reciente lesión.

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Pogacar, ganador de cinco ediciones del Tours de Francia, reveló que tenía tres vértebras fracturadas y no solo una. El pedalista esloveno sufrió una dura caída en la Vuelta a España, a finales de agosto, cuando controlaba la carrera sin dificultad. En ese punto de la carrera acumulaba siete etapas como líder y tres victorias de etapa.

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Los primeros exámenes habían revelado una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura estable de la vértebra cervical C7, especialmente sensible. Pero, en esta larga entrevista con el medio deportivo estadounidense The Athletic, Pogacar afirma que ese primer diagnóstico estaba incompleto.

"Dos semanas después (de la caída), estaba en Eslovenia y fui a hacerme otra tomografía. Sabía que tenía una fractura en la C7, pero entonces vimos que había otras dos vértebras fracturadas, las T1 y T2″, señaló el campeón de 28 años. Estas dos vértebras se encuentran en la parte alta de la espalda, justo debajo de la C7, la última vértebra cervical.

"En ese momento, me alegré de no haber corrido los Campeonatos de Europa, que eran mi objetivo inicial", prosigue Pogacar sobre esa competición que se celebró a principios de octubre "a diez kilómetros" de su casa, en Eslovenia. "Cuando me doy cuenta de que tengo tres vértebras fracturadas… Simplemente estoy feliz de estar vivo, en realidad, o simplemente de poder mantenerme en pie", agregó.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Pogacar, que puso fin a su temporada tras esta grave caída, también habló sobre las dificultades que vivió al comienzo de su convalecencia, en su domicilio de Mónaco. Su oído interno, que interviene en el equilibrio del cuerpo, estaba "patas arriba", lo que le provocó náuseas, mareos y problemas de coordinación.

"No podía ducharme. Tenía mareos en cuanto me levantaba o agachaba la cabeza. Estaba totalmente fuera de combate, fue muy duro". Desde que se ha vuelto a subir a la bicicleta, reconoce también que ha sentido cierta aprensión en los descensos. "Si me vuelvo a caer en bici ahora, puede ser realmente problemático", dice, pero aseguró que ya no tiene ninguna molestia física.

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