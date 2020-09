El colombiano no tuvo un buen día y perdió más de siete minutos frente al líder de la carrera, el esloveno Primoz Roglic. Rigoberto Urán es tercero, ‘Superman’ Lopez cuarto y Nairo Quintana noveno en la general.

Día regular para los colombianos. Sergio Higuita se retiró en medio de lágrimas de la carrera por la caída que tuvo en el comienzo de la jornada. Egan Bernal perdió más de siete minutos y, prácticamente, se despide de la pelea por el título del Tour de Francia 2020. La caída de Richard Carapaz y las complicaciones físicas de Michał Kwiatkowski influyeron en una jornada negativa para el Ineos Grenadiers.

Aunque Movistar lídera la clasificación por equipos, el Jumbo-Visma es la escuadra que sigue dando de qué hablar. Aprovecharon el rezago de Egan Bernal y Nairo Quintana para apretar el ritmo de la carrera en el Grand Colombier y lideraron el lote principal en el cierre de la etapa 15. Primoz Roglic sigue defendiendo el maillot amarillo con un compatriota como escolta: Tadej Pogacar, corredor del UAE Emirates que no suelta su rueda y se mantiene en el segundo lugar de la general.

(Tadej Pogacar ganó la etapa 15 del Tour de Francia 2020)

Miguel Ángel López y Rigoberto Urán salvaron patria. Ambos corredores se mantuvieron dentro de los favoritos y ahora ocupan la tercera y cuarta casilla de la general, respectivamente.

“Era muy difícil aguantar. Intenté lo que más pude. He tenido mucho dolor por las caídas. Quería creer que no había pasado nada pero no fue así. Es puro orgullo y corazón lo que estamos haciendo. Me duele hasta el alma, pero esperamos seguir para adelante”, dijo Nairo Quintana.

Estas es la clasificación de la etapa 15 del Tour de Francia 2020:

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 04h 34′ 13′'

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) m.t.

3. Richi Porte (Trek-Segafredo) + 05′'

4. Miguel Ángel Lopez (Astana) + 08′'

5. Enric Mas (Movistar) + 15′'

6. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) + 15′'

7. Mikel Landa (Bahrain-Mclaren) + 15′'

8. Adam Yates (Michelton-Scott) + 15′'

9. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) + 18′'

10. Alejandro Valverde (Movistar) + 24′'

La clasificación general del Tour de Francia 2020 va de la siguiente manera:

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 65h 37′ 07′'

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) + 00h 00′ 40′'

3. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) + 00h 01′ 34′'

4. Miguel Ángel Lopez (Astana) + 00h 01′ 45′'

5. Adam Yates (Michelton-Scott) + 00h 02′ 03′'

6. Richie Porte (Trek-Segafredo) + 00h 02′ 13′'

7. Mikel Landa (Movistar) + 00h 02′ 16′'

8. Enric Mas (Movistar) + 00h 03′ 15′'

9. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) + 00h 05′ 08′'

10. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) + 00h 05′ 12′'

13. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) + 00h 08′ 25′'

20. Esteban Chaves (Michelton-Scott) + 00h 57′ 07′'

32. Daniel F. Martínez (EF Pro Cycling) + 01h 24′ 20′'

37. Harold Tejada (Astana) + 01h 33′ 49′'

73. Winner Anacona (Arkea-Samsic) + 02h 34′ 43′'

103. Dayer Quintana (Arkea-Samsic) + 03h 21′ 48′'