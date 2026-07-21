¡Felipe Bravo ganó la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud en un sprint de infarto!

Felipe Bravo, ganador de la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud Foto: Fedeciclismo

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Felipe Bravo, corredor del equipo GW Erco Shimano, se quedó con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud, luego de protagonizar un emocionante sprint final que mantuvo la expectativa hasta los últimos metros de la jornada.

La definición comenzó a tomar forma cuando faltaba aproximadamente un kilómetro para la llegada. En ese momento, los corredores aceleraron el ritmo y se lanzaron en busca de la victoria, en una disputa cerrada que terminó favoreciendo a Bravo, quien logró imponerse en el remate final y celebrar un importante triunfo para el GW Erco Shimano.

Luego de su victoria, Bravo dijo: “Cuando haces las cosas bien, creo que Dios te recompensa y, pues nada, hoy se nos dio esa victoria. Creo que fue de la mano de los entrenadores, que siempre me dan mucha confianza, de mis papás y de mi novia. Es cuestión de fortaleza, de seguir intentando e intentando”.

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La segunda etapa de la Vuelta de la Juventud tuvo un recorrido de 181,5 kilómetros que llevó al pelotón por el trayecto entre Aguazul, Monterrey, nuevamente Aguazul y la llegada final a Yopal.

Ahora, tras el triunfo de Felipe Bravo en una definición que se decidió en los últimos metros, la competencia continúa abierta y los corredores deberán afrontar nuevas jornadas en las que los aspirantes a la clasificación general buscarán marcar diferencias.

Para el GW Erco Shimano, la victoria representa un golpe importante en la carrera y confirma el protagonismo de uno de sus corredores en una de las competencias más importantes del calendario ciclístico colombiano para los jóvenes talentos.

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Tercera etapa de la Vuelta a la Juventud

La tercera etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 se disputará este miércoles 22 de julio y será una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros. La jornada tendrá salida en Aguazul, recorrerá la vía hacia Yopal hasta el PR 95 y luego regresará al punto de partida.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a la Juventud

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