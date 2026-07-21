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Luis Díaz volverá a Bayern Múnich antes de finalizar julio: fecha de regreso y primer rival

Tras unas vacaciones en Colombia luego de su participación en el Mundial, Lucho volverá a ponerse la camiseta de Bayern Múnich antes de finalizar julio.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
21 de julio de 2026 - 03:26 p. m.
Luis Díaz en partido con Bayern Múnich.
Luis Díaz en partido con Bayern Múnich.
Foto: Agencia EFE
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Luis Díaz ya tiene definida su hoja de ruta para regresar a la disciplina de Bayern Múnich y comenzar la preparación de la temporada 2026-2027. El extremo colombiano deberá reincorporarse al conjunto bávaro antes de que termine julio.

El regreso del guajiro se producirá en un momento importante para el equipo dirigido por Vincent Kompany. Mientras figuras como Harry Kane y Michael Olise cuentan con un descanso extendido tras su participación en el Mundial, Díaz podría asumir un papel más importante durante las primeras semanas de la pretemporada y convertirse en uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

Bayern comenzará a tomar ritmo competitivo con una serie de amistosos en Alemania. El primero de ellos está programado para el 25 de julio contra Wehen, mientras que posteriormente se medirá con el RB Leipzig el 15 de agosto. Entre ambos compromisos, el conjunto alemán realizará una gira por Asia entre el 1 y el 8 de agosto, con partidos en Corea del Sur y Hong Kong.

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En territorio asiático, Bayern se enfrentará al Jeju United el 4 de agosto y al Aston Villa el 7 del mismo mes, en dos encuentros que servirán para continuar con la preparación antes del inicio oficial de la temporada.

El primer título del curso llegará el 22 de agosto, cuando Bayern Múnich se enfrente a Borussia Dortmund en la final de la Supercopa de Alemania. El partido se disputará en el Signal Iduna Park a partir de la 1:30 p. m., hora colombiana. Una semana después, el 28 de agosto, el equipo bávaro comenzará su camino en la Bundesliga recibiendo a Stuttgart en el Allianz Arena.

Luis Díaz afrontará esta nueva temporada con el objetivo de recuperar su mejor versión después de un Mundial discreto con Colombia. En su primera campaña con Bayern, el colombiano registró 26 goles y 22 asistencias en 51 partidos, además de contribuir a la conquista de la Copa y la Supercopa de Alemania.

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Ahora, el gran reto será reafirmarse como una de las figuras principales de Bayern y liderar al equipo en la búsqueda de nuevos títulos, incluido el ambicioso objetivo de conquistar el triplete.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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