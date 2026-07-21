Remco Evenepoel voló en la etapa 16 del Tour de Francia: así quedó la clasificación general

Remco Evenepoel, ciclista belga. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El Tour de Francia 2026 entró en su recta final con una etapa 16 que dejó movimientos importantes en la clasificación general y una nueva batalla entre los principales favoritos. Remco Evenepoel fue el gran protagonista de la jornada, al cruzar la línea de meta con un tiempo estratosférico de 32 minutos y 19 segundos, mientras Tadej Pogacar terminó segundo y mantuvo el liderato de la carrera.

El líder del UAE Team Emirates - XRG terminó en la segunda posición, a 28 segundos del ganador. Aunque no pudo quedarse con la victoria, el esloveno mantiene una ventaja importante sobre sus principales rivales cuando el Tour de Francia entra en su última y decisiva semana.

Remco Evenepoel, ganador de la etapa, ocupa la segunda posición, a 4 minutos y 32 segundos, mientras que Isaac del Toro se mantiene tercero, a 6 minutos y 51 segundos del líder. El gran perjudicado de la jornada fue Juan Ayuso, quien perdió terreno y ahora ocupa la quinta posición, alejándose de la pelea por el podio.

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La etapa también dejó una noticia preocupante para el equipo Red Bull - BORA - hansgrohe. Florian Lipowitz sufrió una fuerte caída y tuvo que abandonar la carrera. El ciclista alemán podría haber sufrido una lesión en la clavícula, situación que representa un duro golpe para uno de los corredores que venía siendo protagonista en la lucha por los primeros puestos.

Así van los colombianos en el Tour de Francia luego de la etapa 16

Egan Bernal continúa siendo el colombiano mejor ubicado en la clasificación general del Tour de Francia 2026 después de la etapa 16. El corredor del INEOS ocupa la 15.ª posición, a 45 minutos y 3 segundos del líder. Más atrás aparecen Einer Rubio, en el puesto 26, Harold Tejada, en la 39.ª posición, y Sergio Higuita, quien se ubica 47.º.

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Así será la etapa 17 del Tour de Francia 2026

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 se disputará este miércoles 22 de julio entre Chambéry y Voiron, con un recorrido de 174,7 kilómetros y cerca de 2.200 metros de desnivel positivo. Aunque el pelotón deberá superar cuatro puertos categorizados, la mayoría de las dificultades montañosas estarán concentradas en la primera mitad de la jornada, por lo que todo apunta a que los velocistas tendrán una nueva oportunidad de luchar por la victoria en lo que podría ser la última llegada al sprint de esta edición.

Clasificación general y de la etapa 16 del Tour de Francia 2026

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