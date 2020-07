El pedalista colombiano habló de sus últimos meses tras ser el primer colombiano con el virus y se mostró optimista en su regreso a competencias: este martes estará presente en la Vuelta a Burgos.

Cuatro meses después de ese fatídico desenlace del UAE Tour en los Emiratos Árabes, en el que Fernando Gaviria se convirtió en el primer colombiano contagiado de coronavirus, el ciclismo regresa este martes con la Vuelta a Burgos. Y el colombiano será uno de los velocistas que pelearán las etapas planas junto a Mark Cavendish, Aranud Démare y Sam Bennett.

A pesar de que aún desconoce si quedó con secuelas del virus, de momento, las sensaciones de Gaviria han sido positivas. “Llego en buena forma. Hasta el momento me he sentido normal en la bicicleta y eso es un alivio. Tenía muchas dudas de cómo me iba a sentir cuando empezara a entrenar. Estoy llevando las cosas con calma y espero que las cosas se den porque de verdad necesito volver a correr”, apuntó el colombiano en declaraciones recogidas por el portal Cycling News.

A pesar de que estuvo hospitalizado por una fiebre, Gaviria reconoció que tuvo suerte y el coronavirus no dio mayores problemas. En su regreso a Colombia a mediados de abril, se quedó en la casa de un amigo en Bogotá para no exponer a su familia.

“A nivel personal, volverme a poner otra vez el número de carrera es muy positivo. Siento la misma adrenalina de cuando me volví profesional. No sabemos las condiciones en las que correremos y cómo será la carrera, pero sabemos que necesitábamos volver a correr”, agregó.

El calendario del antiqueño seguirá en la Milán-San Remo y en el Giro de Italia, carrera en la que ganó cuatro etapas en la edición de 2017.

“El ciclismo nunca ha dejado de ser el ciclismo, lo menos que podemos hacer es mostrar lo afortunados que somos por ser ciclistas y si eso ayuda, al menos por un momento, a la gente a dejar de pensar en el virus y hablar de deporte, eso sería grandioso”, cerró.