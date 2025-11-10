Gaviria y Chaves, en la lista de ciclistas que quedan libres para 2026

Fernando Gaviria registró tres victorias en su paso por Movistar. Foto: EFE - VALENTIN FLAURAUD

Ciclistas colombianos que han hecho carrera en el World Tour como Fernando Gaviria y Esteban Chaves son algunos de los 94 corredores que una vez finalizada la temporada 2025 aún no tienen contrato firmado para continuar en el pelotón en 2026.

A menos de dos meses de finalizar el año, la lista de ciclistas que no han asegurado seguir en el pelotón en 2026 es amplía, nada menos que cerca de 200 corredores del World Tour y Pro Team, entre ellos 94 de la máxima categoría, según la lista de procycling.

En el World Tour el nombre más destacado puede ser el del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), oro olímpico, ganador de Vuelta a España y con 24 victorias en su palmarés. No ha sido su año, a pesar de su tercer puesto en el Giro, en el que se apuntó una etapa.

“La locomotora de Carchí” todavía no tiene un contrato para la próxima temporada, lo mismo que sucede en su equipo con su compatriota Jefferson Cepeda, el colombiano Esteban Chaves -subcampeón del Giro en 2016- y el británico Hugh Carthy.

Chaves llegó al EF Education-EasyPost en 2022 procedente del Team BikeExchange (Actual Jayco AlUla). En su paso por la escuadra rosa no logró victorias en el World Tour, pero sí en el Campeonato de Colombia de Ciclismo en Ruta 2023.

En las filas del Ineos aún no se ha dado luz verde para el 2026 a corredores ilustres como el polaco Michal Kwiatkowski, todo un campeón del Mundo (2014), con 32 victorias en su palmarés y hombre clave por su experiencia en las grandes vueltas.

En su formación también está pendiente de su futuro el doble campeón británico en ruta Ben Swift, de 38 años y el colombiano Brandon Rivera, quien es muy cercano a su paisano Egan Bernal, habitual jefe de filas de la escuadra británica en carreras de tres semanas.

En el Movistar ha causado baja el colombiano Fernando Gaviria, de 31 años. Después de 3 temporadas en la formación española los resultados del “Misil de La Ceja” -apenas tres victorias- no han convencido, por lo que espera una oportunidad en el mercado de fin de año.

En el pelotón español del World Tour destacan dos nombres que se encuentran a la espera de conseguir un contrato para 2026. Se trata de Jesús Herrada, exdoble campeón de España en ruta con 31 victorias como profesional, aún sin renovar con el Cofidis, equipo con el que acaba de cumplir su octava temporada.

Otro español ahora en el paro es Antonio Pedrero, baja en el Movistar después de 10 temporadas en el cuadro telefónico. En la amplia lista de corredores sin contrato figuran nombres destacados como el del colombiano Iván Ramiro Sosa.

El mercado ciclista sigue abierto y los equipos tendrán donde elegir para cerrar sus plantillas. Experiencia o juventud, todo cabe en la lista de candidatos a encontrar trabajo.

