Convenio clave para olimpismo colombiano: así fue el acuerdo que firmó el Comité

De izquierda a derecha: Camilo Sarasti, Ciro Solano y Valeria Arboleda.

El Comité Olímpico Colombiano (COC) y la cadena de gimnasios Smart Fit renovaron su alianza este lunes. El acuerdo, celebrado en el auditorio Jorge Enrique Molina Mariño, prolonga una relación que busca apoyar la preparación física de los deportistas de alto rendimiento del país durante el actual ciclo olímpico, hasta 2028.

En la mesa principal del evento estuvieron el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado; el director ejecutivo de Smart Fit, Camilo Sarasti Samper, y la boxeadora Valeria Arboleda, medallista mundial.

Solano recordó que los deportistas del ciclo olímpico tienen acceso a los gimnasios de la cadena: “Todos los atletas que pertenecen a la selección de Colombia en deportes del ciclo olímpico tienen una membresía, que les da derecho a ir a todos los gimnasios de Smart Fit en Colombia y donde los haya”.

El directivo del COC también destacó el apoyo recibido en momentos difíciles. “En nombre del deporte olímpico colombiano y del Comité Olímpico Colombiano, nuestra gratitud a esta gran empresa que en unos momentos difíciles le está dando la mano al deporte de nuestro país”, expresó.

Por su parte, Sarasti explicó que la alianza busca ir más allá del acondicionamiento físico. “Queremos que cuenten con las mejores herramientas para fortalecer su cuerpo, su mente y su espíritu competitivo”, afirmó.

La renovación garantiza que los atletas del Comité Olímpico Colombiano continúen entrenando en la red de centros de acondicionamiento más grande de Latinoamérica, con acceso a más de 216 sedes en Colombia y 1.600 en la región.

El acuerdo se proyecta como una extensión del acompañamiento a los deportistas que representarán al país en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, competencia que marcará el inicio del nuevo ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

