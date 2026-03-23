General de la Vuelta a Cataluña tras la primera etapa, ¿cómo le fue a los colombianos?

El francés Dorian Godon del Ineos Grenadiers se impuso en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols, Girona, tras superar en el último suspiro al belga Remco Evenepoel del Red Bull-Bora-Hansgrohe. Foto: EFE - Siu Wu

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Este lunes 23 de marzo de 2026 se corrió en España la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. La fracción inició y finalizó en la localidad de Sant Feliu de Guíxols. El recorrido de 172,8 kilómetros contó con dos puertos de montaña y una llegada en terreno llano. El ganador fue el francés Dorian Godon del equipo INEOS Grenadiers, quien le ganó al belga Remco Evenepoel del Red Bull - BORA - hansgrohe en el sprint final.

El primero en atacar en los kilómetros finales fue Evenepoel, pero rápidamente Godon le contestó y ambos les regalaron a los televidentes y asistentes un foto finish muy emocionante. Una pequeña pendiente fue la mejor amiga de este par de corredores de calibre, quienes lanzaron la ofensiva del final.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña

Dorian Gordon (FRA) Ineos Grenadiers (4h 0′ 59′') Remco Evenepoel (BEL) Red Bull Bora Hansgrohe (+0h 0′ 04′') Thomas Pidcock (ING) Piranello Pro Cycling (+0h 0′ 06′') Guillermo Silva (URU) XDS Astana (+0h 0′ 10′') Simone Gualdi (ITA) Lotto Intermarché (+0h 0′ 10′') Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious (+0h 0′ 10′') Andrea Raccagni (ITA) Soudal Quick Step (+0h 0′ 10′') Henri Uhlig (ALE) Alpecin Premier Tech (+0h 0′ 10′') Edgar Oscar Onley (ING) Ineos Grenadiers (+0h 0′ 10′') Antoine L’Hote (FRA) Decathlon CMA CMG (+0h 0′ 10′')

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos?

El mejor de los nuestros fue Santiago Buitrago del equipo Bahrain Victorious, quien terminó en el puesto 31 a 10 segundos del líder, Dorian Godon. Le siguió la leyenda que se retira, Nairo Quintana, quien finalizó en el lugar 56.

Iván Ramiro Sosa Cuervo, del equipo Kern Pharma, terminó en la casilla 84 a un minuto y 35 segundos del líder. Entre los colombianos le siguió Einer Augusto Rubio Reyes, compañero de Nairo en el Movistar Team, en la posición 131.

Finalmente, Samuel Florez Garces, ciclista del Modern Adventure Pro Cycling, cerró la primera etapa de la Vuelta a Cataluña ocupando el puesto 151. Habrá que esperar a que se sigan dando las siguientes etapas de esta carrera para ir perfilando los escarabajos que se destacarán en las carreteras españolas.

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