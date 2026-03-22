“Un nuevo comienzo”: la carta con la que Nairo Quintana anunció su retiro como profesional

Nairo Quintana ganó dos grandes vueltas con el Movistar: un Giro de Italia y una Vuelta a España. Foto: AFP - JEFF PACHOUD

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Este domingo 22 de marzo, Nairo Quintana, a sus 36 años, anunció que al final de la temporada se retirará como ciclista profesional.

Fueron 14 años -salvo 2022, año en que fue sancionado por la UCI- en lo más alto del ciclismo mundial. Más de 50 títulos, con dos grandes vueltas como lo más destacado de su palmarés, quedan en los registros del ciclista más importante de Colombia.

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Fue el Giro de Italia en 2024 y la Vuelta a España en 2016 los títulos más importantes de su carrera. En 2013, Quintana fue subcampeón del Tour de Francia y ganador de las camisetas de la montaña y de la clasificación de los jóvenes.

A continuación, la carta con la que Nairo Quintana se despide del ciclismo.

Un nuevo comienzo

Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia. Desde ese niño que creció entre montañas, en Boyacá… donde la vida no era fácil, pero sí llena de sueños. Un niño que no tenía todo, pero tenía algo más fuerte: las ganas de salir adelante.

Recuerdo esos primeros caminos, el frío en las mañanas, las carreteras largas… y una bicicleta que poco a poco se fue convirtiendo en mi compañera de vida. Así empezó todo.

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Paso a paso, sin hacer ruido, fui construyendo un camino en Colombia, con equipos que me dieron la oportunidad de aprender, de caer y de levantarme. Ahí entendí que esto no era solo un deporte… era una forma de vida.

Y en el 2012, llegó una oportunidad que cambió todo: Movistar Team confió en mí. No era solo un fichaje… era el comienzo de un sueño más grande de lo que alguna vez imaginé. A partir de ahí, vinieron momentos que marcaron mi vida y la de todo un país. Victorias que no fueron solo mías… fueron de Colombia entera.

Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada… llevaban el esfuerzo de ese niño de Boyacá, pero también el corazón de millones de personas que creyeron. Y eso es algo que nunca voy a olvidar.

También hubo momentos de cambio… etapas distintas en mi camino, que me permitieron crecer como deportista y como persona. Fue un buen paso, vivido con aprendizaje, con respeto y con gratitud.

La vida, como el ciclismo, da vueltas… y volver a casa, a Movistar Team, fue más que un regreso: fue cerrar un ciclo con el corazón lleno.

🚨 ÚLTIMA HORA: Por medio de conferencia de prensa, Nairo Quintana anunció que esta será su última temporada como ciclista profesional.



Su último 'Gran baile' será en el Giro D'Italia y en La Vuelta España.



¡GRACIAS POR TODO NAIROMAN 🥺❤️! pic.twitter.com/JBEijWgIwl — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) March 22, 2026

Hoy miro atrás… y no veo solo resultados. Veo personas. Quiero agradecer a cada compañero, a cada miembro del staff, a cada persona que estuvo detrás de una carrera, de una recuperación, de un momento difícil… Gracias por hacer parte de este camino.

A mi equipo de trabajo, a quienes han creído en los proyectos, en la marca, en la visión… gracias por caminar conmigo. Y sobre todo… A mi familia. A mi papá y a mi mamá, por enseñarme el valor del esfuerzo y la humildad. A mi esposa, por estar en cada momento, en los buenos y en los difíciles, por ser apoyo, equilibrio y fuerza. A mis hijos, por ser mi motivación más grande, por recordarme cada día por qué vale la pena seguir.

Gracias, porque nada de esto tendría sentido sin ustedes. También he tenido la oportunidad de crecer fuera del deporte, de prepararme, de formarme en la Universidad Sergio Arboleda, en su Business School, entendiendo que la vida también se construye más allá de la bicicleta.

Porque sí… el ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia. Hoy no hablo de despedida. Hablo de comienzo. Un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo, crear empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo, y devolverle a la gente, a los jóvenes, todo lo que el ciclismo me dio. Quiero que más niños sueñen… como yo soñé.

Este camino continúa, con la misma pasión, con el mismo compromiso, pero con nuevos sueños, porque esto no se acaba aquí. Esto apenas comienza. Gracias por acompañarme en cada kilómetro. Gracias por creer. Seguimos adelante… con el mismo corazón.

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