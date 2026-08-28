¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial Femenino Sub-20? La Tricolor ya tiene calendario

La selección femenina sub-20 de Colombia entrenó en Bogotá antes de iniciar su viaje a Polonia. Foto: FCF

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La selección femenina sub-20 de Colombia ya tiene fecha, hora y rival para su esperado debut en el Mundial de la categoría. La Tricolor, dirigida por Carlos Paniagua, comenzará su camino en la cita orbital el próximo lunes 7.

La Tricolor quedó ubicada en el Grupo E, junto con Costa Rica, Portugal y Corea del Norte, y tendrá como escenario para sus tres compromisos de la fase de grupos el Estadio Miejski ŁKS de la ciudad de Łódź, Polonia. El objetivo será avanzar a los dieciseisavos de final y seguir en carrera por el título mundial.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?

El debut de la selección de Colombia será el lunes 7 de septiembre, cuando enfrente a Costa Rica a las 11:00 a. m. (hora de Colombia). Será el primer reto de la Tricolor en una fase de grupos que se extenderá hasta el 13 de septiembre.

El segundo encuentro será el jueves 10 de septiembre, también a las 11:00 a. m., contra Portugal. Finalmente, Colombia cerrará la primera fase el domingo 13 de septiembre, a la misma hora, frente a Corea del Norte.

Colombia vs. Costa Rica: lunes 7 de septiembre, 11:00 a. m.

Colombia vs. Portugal: jueves 10 de septiembre, 11:00 a. m.

Colombia vs. Corea del Norte: domingo 13 de septiembre, 11:00 a. m.

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Carlos Paniagua definió la convocatoria de Colombia para el Mundial Femenino Sub-20

Para afrontar el Mundial, el técnico Carlos Paniagua convocó a 21 jugadoras, quienes entrenaron en Bogotá antes de viajar a Polonia el miércoles 26 de agosto.

La lista está integrada por futbolistas de clubes colombianos y del exterior. Entre ellas aparecen Luisa Agudelo, del San Diego Wave; Maithé López, del Vancouver Rise; Samantha Rodríguez, del Fortuna Hjørring; Sintia Cabezas, del Olympique de Marseille, y Valerin Loboa, del Portland Thorns.

También hay una importante presencia de jugadoras de la Liga Femenina colombiana, con representantes de Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Fortaleza, Junior, Independiente Medellín, Atlético Nacional e Internacional de Palmira.

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¿Cómo se jugará el Mundial Femenino Sub-20?

La fase de grupos se disputará entre el 5 y el 13 de septiembre. Colombia deberá terminar entre los dos primeros de su grupo o ser uno de los cuatro mejores terceros para avanzar a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia comenzará la eliminación directa.

Así, el primer objetivo de la Selección Colombia será superar un Grupo E exigente, con tres partidos en los que buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Femenino Sub-20.

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