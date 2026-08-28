Jhon Arias encendió las alarmas en Palmeiras y Colombia: sufrió una lesión muscular

Jhon Arias celebra su primer gol con Palmeiras. Foto: Palmeiras, vía X

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Jhon Arias recibió una noticia que genera preocupación en Palmeiras y en la selección de Colombia, aunque en principio no pasaría de un susto. El colombiano sufrió una leve lesión muscular en el tendón de la corva de su pierna derecha, molestia que se produjo durante el partido contra Santos por la Copa local.

Los exámenes médicos realizados al futbolista confirmaron la lesión y, aunque el club considera que no es de gravedad, Arias deberá detener su actividad competitiva para recuperarse. Por esta razón, no estará disponible este domingo para el partido de Palmeiras contra Mirassol, correspondiente al Brasileirao.

La ausencia del colombiano supone una baja importante para el conjunto brasileño, teniendo en cuenta el protagonismo que ha adquirido desde su llegada en febrero de 2026. Arias se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo y sus números reflejan ese papel.

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Desde su incorporación a Palmeiras, el atacante colombiano suma 36 partidos disputados, ocho goles y cinco asistencias, registros que lo han consolidado como una de las alternativas ofensivas más importantes de la plantilla.

Ahora, el principal objetivo será que la molestia muscular evolucione favorablemente y pueda regresar a los terrenos de juego sin inconvenientes.

Arias quiere pelear por todos los títulos con Palmeiras

La lesión llega justo cuando el colombiano atraviesa un buen momento con Palmeiras y mantiene altas las expectativas para la temporada. Recientemente, Arias destacó la ambición del equipo y aseguró que “va a pelear por todo” este año.

Por ahora, el cuerpo médico y el futbolista deberán concentrarse en la recuperación. Aunque no existe preocupación por una lesión de gravedad, Palmeiras seguirá de cerca la evolución del tendón de la corva para determinar cuándo podrá volver a competir.

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Palmeiras llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, después de superar a Cerro Porteño por 2-1 en el marcador global en los octavos de final. El equipo dirigido por Abel Ferreira terminó segundo del Grupo F con 11 puntos y ahora se medirá con Liga de Quito por un lugar en las semifinales.

Además, Jhon Arias fue protagonista en la clasificación, pues asistió a Gustavo Gómez en el gol que le dio a Palmeiras la victoria 1-0 en el partido de vuelta ante Cerro Porteño.

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