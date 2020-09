El líder del Arkea-Samsic quedó a 05′ 08′' de Primoz Roglic. La caída que sufrió en la etapa 13 afectó el rendimiento del colombiano. Sus aspiraciones al podio parecen alejarse a falta de una semana para finalizar el Tour de Francia 2020.

No fue su mejor día. Tuvo un poco más de fuerzas que Egan Bernal. En el ascenso al Grand Colombier en el cierre de la etapa 15 del Tour de Francia 2020 se les vio a ambos corredores sin energías para seguir el ritmo del Jumbo-Visma. La caída que tuvo Nairo Quintana en la etapa 13 afectó su rendimiento y le dejó secuelas que le impidieron mantenerse en los favoritos en la jornada de hoy.

El Arkea Samsic ha hecho su mayor esfuerzo para mantener a Nairo Quintana en el pelotón principal. El boyacense lo reconoce y sabe que sin ellos no podría mantenerse en el top 10 de la clasificación general: “El trabajo de todo el equipo ha sido fundamental para mantenerme siempre adelante. Les agradezco mucho porque si no hubiera sido por ellos hubiera caído muchos minutos más” afirmó el líder de la escuadra francesa.

Tras el rezago de hoy, Nairo Quintana quedó en la novena posición a 05′ 08′' de Primoz Roglic, que sigue de líder del Tour de Francia 2020 y se mantiene firme en el pelotón con la ayuda de un Jumbo-Visma que se muestra compacto con la mayoría de sus corredores en la parte delantera de cada jornada.

Quintana intentó perder la menor cantidad de tiempo posible. Incluso animó a Egan Bernal para que no se quedara atrás en el último puerto de la etapa 15. Una palmada de apoyo y un mensaje sin palabras de no rendirse le dejó el boyacense al actual campeón del Tour de Francia. Finalmente, ambos referentes de nuestro ciclismo tuvieron un día amargo. Ambos pelean y se mantendrán firmes hasta París.

“Sabía que era muy difícil aguantar. Lo hice lo que más pude. Son dos caídas. Hace dos días tuve la última y fue muy fuerte. Verdaderamente he tenido mucho dolor. Quería creer que no había pasado nada. Hemos visto que los que cayeron conmigo han tenido que retirarse e irse a casa. Es puro orgullo y corazón lo que estamos haciendo. Intentaremos que pase este momento. Me duele hasta el alma, pero esperamos seguir para adelante”, concluyó Nairo Quintana.