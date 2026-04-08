Insólito problema de Egan Bernal con su pasaporte: peligra su viaje para el Giro de Italia

El corredor del Ineos quedó atrapado en medio de la crisis de pasaportes en Colombia. Foto: Ineos

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Egan Bernal atraviesa una situación inesperada a pocos días de iniciar su desplazamiento hacia Europa para comenzar la preparación y competencia del Giro de Italia, luego de verse afectado por las fallas que se han presentado en el sistema de la Cancillería colombiana para la expedición y renovación de pasaportes.

Durante las últimas horas, miles de ciudadanos han reportado complicaciones en diferentes oficinas de pasaportes en Bogotá, otras ciudades del país e incluso en consulados de Colombia en el exterior, debido a inconvenientes técnicos en la plataforma SITAC, sistema utilizado para adelantar diversos trámites oficiales. Entre los afectados apareció uno de los deportistas más importantes del país: el campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.

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Egan Bernal reconoció que podría no viajar por el problema

El corredor del equipo Ineos fue visto este miércoles 8 de abril en una sede de trámites de la Cancillería mientras intentaba renovar su pasaporte, documento que necesita de manera urgente para viajar el próximo domingo rumbo a Europa.

En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, Bernal explicó que el motivo de la renovación es que su documento actual ya no tiene espacio disponible por la cantidad de sellos acumulados durante sus viajes internacionales.

“Vine a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído. Necesito renovar el pasaporte porque ya se me llenaron todas las páginas de sellitos. Viajo el domingo y la verdad fue un poco culpa mía porque dejé todo a último momento”, expresó el ciclista.

El zipaquireño también dejó en claro la preocupación que le genera la situación, ya que de no solucionarse rápidamente podría tener problemas para cumplir con su desplazamiento.

“Ya viajo a correr el Giro de Italia. Yo creo que se soluciona, o sino no puedo viajar”, agregó.

La Cancillería explicó qué está pasando con el sistema

Ante la ola de reclamos de usuarios por las largas filas y la suspensión de múltiples servicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que confirmó fallas en su plataforma tecnológica.

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Según informó la entidad, la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una “intervención técnica profunda” en el sistema SITAC con el fin de corregir de manera definitiva las intermitencias registradas en las últimas horas.

No obstante, la propia Cancillería advirtió que durante el proceso de ajustes técnicos podrían mantenerse algunas suspensiones temporales en los servicios, afectando trámites como expedición de pasaportes, apostillas y otros procedimientos administrativos.

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