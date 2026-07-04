Patricia Duque salió del Ministerio del Deporte: el Gobierno adelantó su renuncia

Ministra de Deporte en un acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que rindió homenaje a figuras emblemáticas de distintas generaciones, tanto del deporte convencional como del adaptado, evento realizado en el auditorio del Ministerio del Deporte y que contó con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La ministra del Deporte, Patricia Duque, salió del cargo de manera inmediata luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara su renuncia, pese a que inicialmente la funcionaria había solicitado permanecer en el Gobierno hasta el próximo 7 de agosto, cuando concluye la actual administración.

Duque había presentado su carta de renuncia el pasado 1 de julio, pero este sábado confirmó que fue notificada de que sus funciones terminaban desde la fecha, por decisión del Gobierno Nacional.

A través de un comunicado, la ahora exministra explicó que recibió la notificación oficial sobre el fin de su gestión, cargo que ocupó desde el 3 de marzo de 2025.

“Fui notificada por el Gobierno Nacional de que, a partir de la fecha, concluye mi responsabilidad como ministra del Deporte”, señaló la exfuncionaria, quien aseguró que deja el Ministerio con la satisfacción de haber cumplido los objetivos planteados durante el tiempo que permaneció al frente de la entidad.

El balance que dejó Patricia Duque de su gestión

En su mensaje de despedida, Duque hizo un balance de los principales resultados obtenidos durante un año y cuatro meses de administración. Entre ellos destacó la entrega de 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques en distintas regiones del país.

También resaltó la participación de más de 600.000 estudiantes en los Juegos Intercolegiados y la vinculación de 260.000 niños, niñas y jóvenes a la Jornada Deportiva Escolar Complementaria.

La exministra sostuvo además que su administración logró mantener altos niveles de ejecución presupuestal a pesar de las restricciones fiscales que enfrentó el sector. Según indicó, en 2025 el Ministerio alcanzó una ejecución del 98,5 %, mientras que en lo corrido de 2026 esta asciende al 81 %.

Duque atribuyó esos resultados a la planeación, la articulación institucional y el trabajo conjunto desarrollado durante su gestión.

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Los proyectos que destacó antes de salir del cargo

Dentro del balance presentado, la exfuncionaria también mencionó varios avances institucionales impulsados desde el Ministerio del Deporte.

Entre ellos destacó la creación de la Cuenta Satélite del Deporte junto con el DANE, el desarrollo del Sistema Único de Información del Deporte (SUID), la reglamentación del Fondo Cuenta del Ministerio, la habilitación del Laboratorio de Control al Dopaje y el trámite para implementar el Pasaporte Biológico del Atleta ante la Agencia Mundial Antidopaje.

En materia de alto rendimiento, aseguró que durante su administración se garantizó el respaldo a los eventos del ciclo olímpico y paralímpico, se fortaleció el programa Escuelas de Talento, dirigido a más de 6.600 menores, y quedaron asegurados 167.287 millones de pesos para la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba-Sucre 2027.

Asimismo, recordó que durante su gestión se cumplió con la organización de los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026.

El empalme quedó listo y habrá encargado hasta el 7 de agosto

En la parte final de su comunicado, Patricia Duque informó que dejó preparado el documento de gestión para facilitar el proceso de empalme con la administración entrante y manifestó que estará disponible para atender los requerimientos de información que sean necesarios durante la transición.

La exministra señaló que esta decisión se produjo de forma anticipada respecto a la fecha prevista inicialmente para su salida.

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Con la salida de Duque comienza la serie de renuncias protocolarias de los integrantes del gabinete nacional en el marco del cambio de Gobierno.

Mientras se concreta la llegada de la nueva administración, Óscar Figueroa, campeón olímpico en levantamiento de pesas en Río 2016 y quien ya venía desempeñando funciones dentro del Ministerio del Deporte, asumirá de manera encargada la cartera hasta el 7 de agosto.

Patricia Duque fue la cuarta ministra del Deporte durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de las gestiones de María Isabel Urrutia, Astrid Rodríguez y Luz Cristina López.

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