Así va el medallero de los Juegos Parasuramericanos 2026: Colombia celebró un nuevo récord

La delegación colombiana tuvo una destacada jornada en Valledupar y Agustín Codazzi, donde conquistó nuevas medallas en para powerlifting y para ciclismo. Foto: Comité Paralímpico Colombiano

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La delegación colombiana volvió a dejar su huella en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 durante la jornada del sábado 4 de julio. El equipo nacional amplió su cosecha de medallas gracias a una sobresaliente actuación en el para powerlifting y el para ciclismo, disciplinas en las que consiguió varias preseas y celebró un nuevo Récord de las Américas, además de mantener presencia en las competencias de conjunto que se disputan en Valledupar y Agustín Codazzi.

Bryan Balanta impuso un nuevo Récord de las Américas

La gran noticia del día llegó desde el Coliseo de la Universidad Popular de Valledupar. Allí, Bryan Balanta se proclamó campeón en la categoría de menos de 65 kilogramos tras una impecable secuencia de levantamientos.

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El colombiano inició con 180 kg, luego registró 185 kg y aseguró el oro con 190 kg. Sin embargo, decidió ir por un cuarto intento y levantó 198 kilogramos, marca con la que estableció un nuevo Récord de las Américas.

La jornada dorada para Colombia en esta disciplina comenzó desde la mañana con María José Movilla, quien se quedó con el título suramericano en la división de menos de 45 kilogramos, gracias a un levantamiento válido de 101 kg, suficiente para superar a las representantes de Venezuela y Brasil.

El balance colombiano en el para powerlifting también incluyó tres nuevas preseas:

Cristina Poblador obtuvo la medalla de bronce en la categoría de menos de 41 kg mujeres con una marca de 101 kg.

Carlos Manuel Yajue ganó la plata en menos de 54 kg hombres tras levantar 157 kg.

Jhonny Morales también consiguió la plata en menos de 49 kg hombres con un registro de 160 kg.

Paula Ossa volvió a dominar el para ciclismo

En el circuito rutero de Agustín Codazzi, Paula Ossa confirmó su favoritismo y volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la prueba de fondo en carretera de la categoría C4-C5 damas.

La colombiana superó en la clasificación a Fabiana Ventura, de Brasil, y a Laydis del Carmen Vega, de Panamá.

La actuación nacional en el para ciclismo también dejó otros dos podios. En la categoría C4-C5 varones, Carlos Andrés Vargas se quedó con la medalla de bronce, mientras que en la modalidad Tándem (B varones), la dupla conformada por Javier Serna y su guía Santiago Vélez obtuvo la medalla de plata, únicamente por detrás de Brasil.

Resultados de los deportes de conjunto

La actividad también continuó en las disciplinas colectivas.

En voleibol sentado, Colombia disputó dos compromisos durante la fase de grupos. En el primero logró una contundente victoria 3-0 sobre Bolivia, con parciales de 25-6, 25-4 y 25-8. Más tarde enfrentó a Brasil y cayó también por 3-0, con marcadores de 17-25, 20-25 y 11-25.

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Por su parte, el equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas sufrió una derrota frente a Brasil por 25-78 en su segundo partido de la fase de grupos. El conjunto colombiano apostó por una propuesta ofensiva para intentar romper la defensa rival, pero el equipo brasileño respondió con sus jugadoras de mayor clasificación funcional. Ahora Colombia espera conocer a su próximo rival para la fase de eliminación.

En gólbol, la jornada tampoco dejó resultados favorables para las selecciones nacionales. En la rama femenina, Colombia perdió frente a Chile con marcador de 9-19, mientras que el equipo masculino fue superado por Brasil por 3-13 en la modalidad de todos contra todos.

Así va el medallero de Colombia en la competencia

Con estas actuaciones, la delegación colombiana continúa sumando medallas y protagonismo en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, destacándose especialmente por el récord continental conseguido por Bryan Balanta y por los nuevos títulos alcanzados en el para powerlifting y el para ciclismo.

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