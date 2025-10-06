Israel-Premier Tech cambiará su nombre tras protestas propalestinas

Un ciclista del Israel Premier Tech corre frente a un grupo de protestantes propalestina en la Vuelta a Portugal 2025. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

El equipo ciclista Israel–Premier Tech, que en las últimas semanas fue el centro de protestas propalestinas —especialmente durante la última Vuelta a España—, anunció este lunes en un comunicado que cambiará de nombre para alejarse de su “identidad israelí”.

“Se ha tomado la decisión de renombrar y reestructurar el equipo, alejándose de su actual identidad israelí”, dijo el multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams en el comunicado.

El texto también señala que Adams, hasta ahora principal responsable del proyecto, dejará sus funciones operativas para centrarse en su rol como presidente del Congreso Judío Mundial.

El documento destaca que la medida busca “asegurar el futuro del equipo” tras meses de tensión y protestas, y que el cambio de nombre y de imagen entrará en vigor de cara a la temporada 2026. El anuncio de la nueva denominación se dará en las próximas semanas.

¿Qué pasó en la Vuelta a España 2025?

La Vuelta a España 2025 estuvo marcada por una serie de protestas propalestinas dirigidas contra la participación del equipo Israel–Premier Tech, que provocaron la interrupción de varias etapas y la cancelación definitiva de la última jornada.

La 11.ª etapa, disputada el 3 de septiembre entre Bilbao y Bilbao, fue detenida a falta de tres kilómetros por una manifestación en apoyo al pueblo palestino y en rechazo a la presencia del equipo israelí. No se declaró ganador y los tiempos oficiales se tomaron a tres kilómetros de la meta.

La 13.ª etapa, el 5 de septiembre, también fue interrumpida brevemente cuando un grupo de manifestantes invadió la carretera cerca del puerto del Angliru. La Guardia Civil intervino rápidamente y la competencia se reanudó pocos minutos después.

En la 16.ª etapa, disputada entre Poio y Mos Castro de Herville, la organización decidió modificar el final de la carrera y detener los cronómetros a ocho kilómetros de la meta debido a una protesta que bloqueó la carretera. El ciclista colombiano Egan Bernal, del equipo INEOS Grenadiers, se llevó la victoria tras imponerse en la escapada principal.

La situación más grave se presentó en la 21.ª y última etapa, prevista para el 14 de septiembre en Madrid, donde una protesta masiva obligó a la organización a cancelar por completo la jornada y suspender la ceremonia de premiación, luego de que manifestantes invadieran el recorrido y derribaran parte de las vallas de seguridad.

Las manifestaciones, realizadas en solidaridad con la causa palestina, generaron un amplio debate sobre la participación de equipos vinculados a países en conflicto y sobre el papel del deporte frente a la presión política y social.

Excluida por “razones de seguridad”

Las protestas, con menos intensidad, se repitieron después en otras carreras y alguna, como el Giro de Emilia, disputada el domingo, excluyó directamente a esta formación “por razones de seguridad pública”.

El grupo Premier Tech, copatrocinador del equipo, y la empresa que suministra a los corredores las bicicletas, reclamó el cambio de nombre y que desapareciese el término “Israel” para seguir patrocinando a la formación.

Las protestas se enmarcan en el contexto de la guerra llevada a cabo por el ejército israelí en Gaza como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el que murieron 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

En ese mismo ataque sin precedentes, milicianos islamistas secuestraron a 251 personas en territorio israelí, de las que 47 permanecen cautivas en Gaza y el ejército israelí declaró que 25 están muertas.

Como respuesta, a ofensiva de represalia israelí ha causado al menos 67.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

La ONU ha declarado la hambruna en una parte de Gaza y sus investigadores afirman que Israel comete un genocidio en el territorio palestino, acusaciones rechazadas por Israel.

