Millonarios - América: hora y dónde ver EN VIVO el duelo de la Liga BetPlay 2025

Millonarios recibe este martes a América de Cali en un partido crucial por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, un duelo que puede marcar el destino de ambos equipos en la recta final del campeonato.

Los embajadores, decimosextos con 14 puntos, y los escarlatas, decimocuartos con las mismas unidades, pero mejor diferencia de gol, se enfrentan en una final anticipada por la clasificación a los cuadrangulares.

Sin margen de error

Aunque una derrota no significaría eliminación matemática, no sumar de a tres complicaría severamente las aspiraciones de ambos. Tanto Millonarios como América han tenido un semestre irregular: pasaron por el fondo de la tabla y han intentado reaccionar en las últimas fechas, pero sin lograr una racha sostenida que los acerque a la zona de clasificación.

En los últimos cinco partidos, Millonarios registra dos victorias, dos derrotas y un empate, mientras que América acumula dos triunfos, dos empates y una caída.

Números que muestran cierta mejoría, aunque todavía insuficiente para pensar en un cierre tranquilo. Con siete jornadas por disputar, los dos necesitan una racha final casi perfecta para mantener vivas sus opciones.

El regreso de David González a El Campín

El partido tendrá un condimento emocional especial: David González volverá a El Campín, esta vez como técnico del América.

El antioqueño dirigió a Millonarios meses atrás y salió en medio del descontento de los hinchas, con el equipo en el último lugar de la tabla.

Su regreso añade un componente simbólico a un duelo ya de por sí cargado de tensión deportiva.

También se juega la reclasificación

Más allá de la tabla del torneo, ambos clubes miran con preocupación la reclasificación, donde también están rezagados.

En caso de no alcanzar los cuadrangulares, los puntos obtenidos serán claves para buscar un cupo en torneos internacionales.

Por eso, cada partido que resta tiene valor doble: en lo inmediato por la clasificación y en el acumulado por la proyección continental.

Un cierre dramático en la Liga BetPlay

Por la manera en que avanza el campeonato, el “número mágico” para clasificar ronda los 29 o 30 puntos.

Si uno de los dos se impone este martes, el perdedor quedará prácticamente obligado a ganar los seis encuentros restantes para mantener la esperanza. En este momento, ambos están a seis puntos del octavo lugar, ocupado por Deportivo Cali.

El duelo en El Campín será, sin exagerar, una final adelantada: el que gane se mete de lleno en la pelea por los cuadrangulares; el que pierda, quedará al borde del abismo y con el tiempo en contra.

Millonarios vs. América: hora y dónde ver

Hora: 7:30 p.m.

TV: Win Sports+.

