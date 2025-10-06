Santa Fe cayó ante Independiente del Valle y se complicó en la Libertadores

Jugadoras de Santa Fe, en el partido de ida ante Deportivo Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe cayó 1-0 frente a Independiente del Valle en la cancha de Deportivo Morón y complicó su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Un gol de Cecil Aldana, a los 33 minutos, bastó para que las Dragonas se quedaran con la victoria, incluso jugando buena parte del segundo tiempo con una jugadora menos.

Las Leonas, subcampeonas colombianas, venían de golear 7-0 a Always Ready en su debut, pero esta vez no pudieron con las campeonas de Ecuador, semifinalistas del certamen en 2024 y rivales a las que habían superado en penaltis el año pasado para acceder a la final ante Corinthians.

Pese al dominio territorial, Santa Fe padeció la falta de definición y no logró romper el orden defensivo del conjunto ecuatoriano.

A todo o nada contra Corinthians

Con esta derrota, el equipo dirigido por el venezolano Ómar Ramírez quedó obligado a vencer al Corinthians, vigente campeón del torneo, que arrasó 11-0 a Always Ready con una exhibición de poder ofensivo.

El encuentro decisivo se jugará el miércoles a las 6:00 p. m. en la cancha de Banfield, donde Santa Fe se medirá a las mismas rivales que ya le arrebataron el título continental en dos ocasiones.

Las Leonas llegan heridas, pero con la convicción de mantenerse con vida en la competencia.

