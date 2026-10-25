Javier Jamaica conquistó el Clásico RCN; Rodrigo Contreras ganó la cronoescalada en Medellín

El ciclista bogotano Javier Jamaica se coronó campeón del Clásico RCN 2026. / NU Colombia Foto: Ánderson Bonilla

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El Clásico RCN 2026 bajó el telón este domingo en las montañas de Medellín con la consagración de Javier Jamaica y una nueva victoria del NU Colombia. Rodrigo Contreras se impuso en la contrarreloj escalada hasta el Alto de Las Palmas, mientras que su compañero de equipo celebró el título de la clasificación general tras nueve etapas en las que la alta montaña marcó el rumbo de la carrera.

Contreras detuvo el cronómetro en 42 minutos y 37 segundos para quedarse con la victoria de la última fracción. El cundinamarqués Wilson Peña, del Team Sistecrédito, terminó segundo por apenas tres segundos de diferencia con su paisano, mientras que el boyacense Yelson Reyes, corredor del Orgullo Paisa, ocupó el tercer lugar de la etapa, con 15 segundos de diferencia con el ganador de la fracción.

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La jornada final exigió a los corredores en un recorrido de 17,2 kilómetros, con salida en Medellín y llegada en el Alto de Las Palmas. Sin embargo, las diferencias no fueron suficientes para modificar los primeros lugares de la clasificación general, que había quedado prácticamente definida después de los exigentes ascensos al Alto de La Línea, en la cuarta etapa, y al Alto de Minas, en la séptima.

Jamaica llegó a la última jornada con la tranquilidad que le daba su ventaja y celebró en los metros finales, consciente de que estaba a punto de conseguir una de las victorias más importantes de su carrera. El bogotano, oriundo de la localidad de Suba, confirmó así la regularidad que había mostrado durante la temporada y convirtió en título los resultados que ya había conseguido en las principales competencias del país.

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El corredor del NU Colombia terminó con un tiempo acumulado de 30 horas, 33 minutos y 24 segundos. El tolimense Camilo Ardila, su compañero de equipo, fue segundo a un minuto y 24 segundos, mientras que el risaraldense Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, completó el podio a cuatro minutos y 24 segundos. Rodrigo Contreras finalizó cuarto, a cuatro minutos y 43 segundos del campeón.

Para Jamaica, el triunfo representa su primera gran victoria en el calendario nacional. En 2025 había terminado segundo en el Clásico RCN y este año fue subcampeón de la Vuelta a Colombia. La consagración en Medellín le permitió dar el paso que le faltaba para sumar un título de esta dimensión en el ciclismo colombiano.

El NU Colombia cerró por todo lo alto

La última jornada también fue una demostración del trabajo colectivo del NU Colombia. Contreras ganó la contrarreloj, Ardila aseguró el segundo lugar de la general y Jamaica se quedó con el título. Tres resultados que reflejaron el protagonismo de la escuadra durante una carrera que tuvo sus momentos decisivos en la montaña.

El equipo supo aprovechar las etapas de mayor exigencia para consolidar sus opciones y llegó al cierre con varios corredores en posición de disputar los primeros lugares. La victoria de Contreras en Las Palmas fue el broche de oro para una participación en la que el NU tuvo presencia constante en los momentos decisivos.

Kevin Castillo, por su parte, completó el podio de la clasificación general después de sostenerse entre los aspirantes durante las nueve etapas. El corredor del Orgullo Paisa también se llevó la clasificación de metas volantes, otro reconocimiento a su protagonismo a lo largo de la competencia.

Los otros campeones del Clásico RCN 2026

La carrera también dejó reconocimientos para los corredores que sobresalieron en las clasificaciones secundarias. Jamaica completó su actuación con la camiseta de la montaña, mientras Jáider Muñoz (Team Sistecrédito) se quedó con el liderato de la clasificación sub-23.

Michael Moreno (EBSA), de apenas 22 años, fue el mejor novato de la competencia. El bogotano se destacó especialmente en la montaña y encontró en las etapas más exigentes la oportunidad de demostrar sus condiciones para quedarse con la camiseta que distingue al mejor corredor debutante. Felipe Bravo (GW Erco SportFitness) ganó la clasificación de los sprints especiales.

Clasificación final del Clásico RCN 2026 Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Javier Jamaica NU Colombia 30:33:24 2 Andrés Ardila NU Colombia +1:24 3 Kevin Castillo Orgullo Paisa +4:24 4 Rodrigo Contreras NU Colombia +4:43 5 Sergio Henao NU Colombia +9:05 6 Óscar Garzón GW Erco Sportfitness +10:07 7 Daniel Hoyos Cric Nacional +10:15 8 Juan López GW Erco Sportfitness +11:39 9 Jaider Muñoz Team Sistecrédito +11:53 10 Wilson Peña Team Sistecrédito +13:31

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