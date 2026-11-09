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José Posada y Jessenia Meneses, campeones de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2026

Los ciclistas antioqueños defendieron sus lideratos en la quinta y última jornada de las competencias, disputadas en territorio vallecaucano.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
Foto: Fedeciclismo Colombia

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El ciclismo colombiano tiene nuevos campeones en sus categorías juvenil y femenina. José Manuel Posada y Jessenia Meneses se quedaron con los títulos de la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino Sistecrédito 2026, respectivamente, luego de defender sus lideratos en la quinta y última jornada de ambas competencias, que bajaron el telón este domingo en territorio vallecaucano.

Los dos corredores antioqueños demostraron su regularidad a lo largo de las cinco etapas y lograron sostenerse en lo más alto de la clasificación general hasta el cierre de las pruebas, que reunieron a varios de los talentos del ciclismo nacional en las carreteras del Valle del Cauca.

José Manuel Posada defendió su liderato y conquistó la Vuelta Juvenil

El integrante del Team Sistecrédito confirmó su buen momento y se proclamó campeón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. Posada llegó a la última jornada con la camiseta de líder y consiguió mantenerla frente a los movimientos de sus principales rivales, asegurando así el título de una de las competencias más importantes del calendario nacional para las futuras promesas del ciclismo colombiano.

El antioqueño tomó el relevo de Jerónimo Calderón, quien había ganado la edición de 2025. En esta oportunidad, el podio de la clasificación general lo completaron Santiago Ruiz, del equipo Orgullo Paisa, quien ocupó la segunda posición, y Jhonatan Cruz, representante de Fungero-Úmbita, que terminó tercero.

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La jornada de clausura se disputó en Palmira, sobre un circuito llano de 100,5 kilómetros, recorrido que favoreció la definición entre los velocistas. Allí, el triunfo de etapa fue para Miguel Ángel Vanegas, corredor del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, quien cruzó primero la meta y se llevó los honores de la última fracción.

Jessenia Meneses se quedó con el título del Tour Femenino

En la competencia femenina, la protagonista fue Jessenia Meneses, quien también logró defender su posición de privilegio y celebrar el campeonato del Tour Femenino Sistecrédito 2026.

La ciclista antioqueña, integrante del Orgullo Paisa, construyó su victoria a partir de la regularidad durante las cinco jornadas. Su presencia constante en los primeros puestos de cada fracción le permitió conservar la ventaja sobre sus principales contendientes y asegurar el primer lugar de la clasificación general.

Meneses estuvo acompañada en el podio por dos representantes del Sistecrédito: Stefanía Sánchez, quien finalizó segunda, y Laura Daniela Rojas, tercera. De esta manera, la campeona sucedió precisamente a Sánchez, su coterránea, quien había conquistado el título en la edición del año pasado.

La última etapa también tuvo como escenario a Palmira, donde Diana Peñuela, del Team Sistecrédito, se quedó con la victoria de la jornada gracias a un destacado remate que le permitió imponerse en la línea de meta.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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