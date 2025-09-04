No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Juan Ayuso repitió victoria en la Vuelta a España y se llevó la etapa 12

El pedalista español del UAE Team Emirates se impuso a su compatriota Javier Romo (Movistar) en los metros finales. Los líderes guardaron fuerzas para la etapa de alta montaña de este viernes.

Redacción Deportes
04 de septiembre de 2025 - 03:54 p. m.
El español Juan Ayuso ha ganado dos en lo que va de la Vuelta a España 2025: la séptima y la duodécima.
El español Juan Ayuso ha ganado dos en lo que va de la Vuelta a España 2025: la séptima y la duodécima.
Foto: EFE - Javier Lizón
La Vuelta a España 2025 vivió este jueves una jornada de media montaña en la región autónoma de Cantabria, al norte del país, que terminó con una nueva victoria para el ciclismo local. El español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) se impuso a su compatriota Javier Romo en los metros finales.

La jornada arrancó en Laredo y concluyó en Los Corrales de Buelna. Tras un recorrido de 144,9 kilómetros con 2.393 metros de desnivel positivo, Ayuso demostró que en esta edición de la ronda española su papel es de cazador de etapas y logró su segunda victoria individual.

A falta de diez kilómetros para la meta, dos españoles, Ayuso y Javier Romo (Movistar), tomaron la delantera y lograron abrir una diferencia de un minuto sobre el grupo perseguidor. Por detrás, el francés Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) fue quien más intentó acercarse, pero solo pudo asegurar la tercera posición del día.

El desenlace se definió en los metros finales. Ayuso supo leer la carrera y esperar el momento justo para lanzar su ataque. En la última curva, con la meta a la vista, adelantó a Romo, quien no pudo reaccionar con la cadencia suficiente y golpeó su manubrio en señal de frustración.

Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) fue el mejor colombiano de la etapa 12. El bogotano concluyó en la octava posición, a 18 segundos del ganador. El cunidnamarqupes Egan Bernal sigue siendo el mejor de los escabarajos en la clasificación genral.

El pelotón de favoritos, encabezado por el danés Jonas Vingegaard, líder de la clasificación, cruzó la meta con más de seis minutos de retraso respecto a los escapados. Los grandes escaladores prefirieron reservar energías para la exigente jornada que se viene.

Este viernes la carrera afrontará una de sus etapas más duras en la alta montaña, con un recorrido de 202,7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y el Angliru, acumulando 3.964 metros de desnivel. Habrá tres puertos: dos de primera y uno especial.

Por Redacción Deportes

