Mayra Ramírez, baja sensible para Chelsea y Colombia tras complicada lesión

El fútbol de Colombia recibió un golpe inesperado este miércoles con la confirmación de la lesión de la delantera Mayra Ramírez, pieza clave del Chelsea y figura de la selección nacional que viene de quedar subcampeona de la Copa América Femenina.

La atacante cundinamarquesa, pieza clave en el esquema ofensivo de las ‘blues’ y de la tricolor, no volverá a las canchas en lo que resta del año debido a una lesión en el tendón de la corva que la obligó a pasar por el quirófano. Su regreso dependerá de su evolución, pero al requerir cirugía se estima que tome varios meses.

El percance ocurrió el pasado 30 de agosto en un amistoso de pretemporada que el Chelsea disputó contra el AC Milan, compromiso que terminó 4-1 a favor del conjunto londinense. Ramírez, que había arrancado como titular, sintió una molestia en la parte posterior de su pierna derecha y pidió el cambio a los 34 minutos.

“Las Blues” informaron en un comunicado que la futbolista fue sometida a cirugía y que ahora iniciará “un período de rehabilitación con el apoyo de nuestro equipo médico”. El documento no ofreció un tiempo estimado para su regreso, pero se descarta que ocurra este año.

La noticia golpea de frente al vigente campeón inglés, que inicia este viernes la defensa del título contra Manchester City en Londres (1:30 p.m.). La francesa Sonia Bompastor, entrenadora del Chelsea, pierde así a una de sus jugadoras más determinantes.

En Colombia también lamentan la baja de su goleadora titular, que no estará disponible para el arranque de la Liga de Naciones. La tricolor recibirá a Perú el 24 de octubre en Medellín y visitará a Ecuador el 28 en Quito, duelos en los que se esperaba el protagonismo de Ramírez.

