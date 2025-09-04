No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

¿Por qué Daniel Muñoz no juega hoy contra Bolivia? | Eliminatorias sudamericanas

El lateral derecho antioqueño, pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo, no podrá estar en el partido en el que Colombia podría sellar el boleto rumbo al Mundial 2026.

Redacción Deportes
04 de septiembre de 2025 - 02:52 p. m.
Daniel Muñoz ha sido uno de los fijos en el esquema de Néstor Lorenzo.
Daniel Muñoz ha sido uno de los fijos en el esquema de Néstor Lorenzo.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Colombia recibe este jueves a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un partido clave en la recta final de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Néstor Lorenzo contará con la mayoría de sus titulares habituales, salvo por una de sus piezas más importantes en la defensa.

El antioqueño Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace que se ha consolidado como un indiscutible en la era Lorenzo, no estará disponible para este compromiso en el que el boleto rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está en juego.

Vínculos relacionados

Mayra Ramírez, baja sensible para Chelsea y Colombia tras complicada lesión
Messi, rey de las estadísticas, juega su último partido oficial en Argentina
Pronóstico de Colombia vs. Bolivia: la IA predice si la selección irá al Mundial

Para el técnico tricolor, Muñoz es un jugador fijo. Su aporte va mucho más allá de defender su sector: con personalidad y despliegue físico, se suma constantemente al ataque por la banda derecha, ofrece salida limpia y se junta con Jhon Arias y James Rodríguez en territorio rival.

La razón de su ausencia es sencilla: cumple una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Vio la primera amonestación en la visita de Colombia a Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y la segunda en el empate frente a Argentina en el Monumental de Buenos Aires.

Lorenzo tiene dos alternativas claras para ocupar la banda derecha: Andrés Román, bogotano que atraviesa un buen momento en Atlético Nacional y que ya ha tenido minutos con la selección; o Santiago Arias, doble mundialista que actualmente juega en el Bahía de Brasil.

La situación de Muñoz no es la única que enciende alarmas. Ese mismo día del empate con Argentina, también fue amonestado Kevin Castaño, mediocampista clave en la marca. Y hay más jugadores en riesgo de perderse el cierre de las eliminatorias frente a Venezuela en caso de recibir una amarilla frente a Bolivia.

Los colombianos que cumplirán sanción si son amonestados son: Dávinson Sánchez, Andrés Román, Jaminton Campaz, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Jhon Janer Lucumí, Juan Fernando Quintero, Johan Mojica, Jhon Arias, Camilo Vargas, Yerson Mosquera y Jorge Carrascal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Daniel Muñoz

Kevin Castaño

Santiago Arias

Selección Colombia

Colombia vs. Bolivia

Metropolitano de Barranquilla

Néstor Lorenzo

Eliminatorias Sudamericanas

Andrés Román

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar