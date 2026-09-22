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Juan Felipe Rodríguez: el nuevo cachorro en una camada de escarabajos

Juan Felipe Rodríguez, podio en los Nacionales de Ruta 2026 y una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano, debutó en una grande con el EF Education y terminó como pieza clave al servicio de Richard Carapaz.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
21 de septiembre de 2026 – 07:37 p. m.
Juan Felipe Rodríguez, podio en los Nacionales de Ruta 2026 y una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano, debutó en una grande con el EF Education y terminó como pieza clave al servicio de Richard Carapaz.
El ciclista colombiano Juan Felipe Rodríguez, del equipo EF Education-Easypost, antes del inicio de la sexta etapa de La Vuelta a España en la localidad de Alcossebre. La sexta etapa de 177.5 km discurre entre las localidades de Alcossebre y Castellón. EFE/ Javier Lizón
Foto: EFE - Javier Lizon

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En las montañas de Andorra, mientras Tadej Pogacar atacaba a 50 kilómetros de meta para ganar la etapa, un colombiano de 22 años iba al frente del grupo de los favoritos, con los dientes apretados, el tanque vaciándose y una mirada tenebrosa clavada en la carretera. Marcaba el ritmo para que su líder, Richard Carapaz, no perdiera tiempo ni gastara energía. Buscaba que se guardara para atacar al impasible fenómeno esloveno, que a ratos da la sensación de ser invencible. Lo hizo una y otra vez bajo el fuerte calor que azotó la carrera. Incluso…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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