Juan Felipe Rodríguez: el nuevo cachorro en una camada de escarabajos

En las montañas de Andorra, mientras Tadej Pogacar atacaba a 50 kilómetros de meta para ganar la etapa, un colombiano de 22 años iba al frente del grupo de los favoritos, con los dientes apretados, el tanque vaciándose y una mirada tenebrosa clavada en la carretera. Marcaba el ritmo para que su líder, Richard Carapaz, no perdiera tiempo ni gastara energía. Buscaba que se guardara para atacar al impasible fenómeno esloveno, que a ratos da la sensación de ser invencible. Lo hizo una y otra vez bajo el fuerte calor que azotó la carrera. Incluso…

En las montañas de Andorra, mientras Tadej Pogacar atacaba a 50 kilómetros de meta para ganar la etapa, un colombiano de 22 años iba al frente del grupo de los favoritos, con los dientes apretados, el tanque vaciándose y una mirada tenebrosa clavada en la carretera. Marcaba el ritmo para que su líder, Richard Carapaz, no perdiera tiempo ni gastara energía. Buscaba que se guardara para atacar al impasible fenómeno esloveno, que a ratos da la sensación de ser invencible. Lo hizo una y otra vez bajo el fuerte calor que azotó la carrera. Incluso siguió empujando el pelotón cuando el temible pedalista del UAE cayó contra el asfalto y tuvo que retirarse. Ahí, cuando La Vuelta a España tuvo que buscar protagonistas, él fue uno de los que dio la cara.

Fue Juan Felipe Rodríguez, al que le dicen de cariño “el cachorro” y quien hasta hace unos años utilizaba su bicicleta para transportarse en Tenjo. Era su forma de moverse para ir al colegio, comprar algo o hacer cualquier diligencia. Hoy, después de su primera carrera de tres semanas, el cundinamarqués fue pieza clave del EF Education en la última grande del año.

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Su rol era el de gregario: no estaba ahí para ganar, sino para que otro pudiera pelear. Aun así, hizo todo lo posible para estar a la altura. La noticia que se llevó los reflectores en nuestro país fue el título de la montaña de Santiago Buitrago, pero el nombre del debutante también conviene anotarlo: respondió con la solidez de un veterano.

La bicicleta se volvió su pasión entre los 14 y 15 años. “Quería practicar algo diferente, porque en Colombia y en el mundo predomina el fútbol. Empecé a ver el Tour de Francia, y ver las carreras fue una emoción realmente grande: ese fue el impulso para empezar a ver la bicicleta con otros ojos”, le dijo a este diario en entrevista.

Fue un comienzo tardío: hasta los 18 salía solo dos o tres veces por semana, y su primera carrera, la Vuelta del Porvenir, llegó dos meses antes de pasar a sub-23. Estudiaba cocina en el Sena cuando entendió que su futuro estaba sobre dos ruedas. “Ahí empezó a ser mi estilo de vida y me di cuenta de que era lo que quería hacer”.

Tras completar su primera carrera del calendario nacional comenzó a brillar en otras competencias, y eso le permitió llegar al Team Sistecrédito. Con el nuevo equipo ganó la Vuelta de la Juventud 2025 y viajó a Europa por primera vez. En su llegada dejó su firma rápidamente. Conquistó la etapa reina y fue tercero en la Ronde de l’Isard, carrera sub-23 en los Pirineos franceses. Como consecuencia de su gran actuación, el EF Education le ofreció un año en su nómina de desarrollo, con el primer equipo en el horizonte para 2027.

El año de adaptación brilló desde febrero de este año, en los Nacionales de Ruta de Zipaquirá, cerca de casa. Fue tercero, solo detrás de Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa, y por delante de muchos pesos pesados del país, sin que fuera su objetivo principal. “Siempre he pensado que lo más importante es divertirse, así que salía a divertirme. Se pudo ver durante la jornada: no me quedé quieto, buscaba una fuga, buscaba un ataque. Hubiera querido estar en ese último momento con Egan y con Sosa, pero me fui muy contento. Ser medalla de bronce junto a ellos fue muy especial, son las personas que uno ve por televisión”.

La Vuelta no estaba en los planes. “A principios de año nunca fue una opción. A mediados de junio ya empezó a serlo. Quince o veinte días antes del anuncio oficial me llamó el director, y me dijo que estaba confirmado para la carrera”.

Tres semanas para Carapaz

“Es una gran persona; me aconsejó mucho”, dice de Carapaz. “Es un corredor que no le da miedo atacar: lo vimos hasta el último día, a 90 kilómetros de meta. Uno también es feliz dejándolo todo por corredores así, porque ve que busca el objetivo y no se rinde”.

El consejo que más le repetía Carapaz: “Tranquilidad. En una carrera de esas lo más importante es ir tranquilo y día a día. Son tres semanas; es una carrera larga”. Esas palabras le daban un respiro cuando los nervios florecían.

La carrera cambió en la octava etapa, un día antes de Aitana, la jornada más caótica de la competencia y que golpeó al pelotón con la grave caída de Pogacar. “Por televisión se veía que no era una etapa muy exigente, pero en el pelotón es completamente diferente. Los últimos 80 kilómetros fueron llenos de tensión; fue un día bastante accidentado, incluso desde el comienzo. Después de que nos dijeron que Tadej se retiró, fue un golpe; cambió todo, pero lo más importante para los equipos era salvar el día, que todos los ciclistas estuvieran bien”.

Compartió ocho etapas con el esloveno. “Fue un sueño correr con él. Sin duda, es el mejor del momento y fue especial. Lo único que podíamos hacer era estar lo mejor posible para cuando él atacara”.

Juan Felipe Rodríguez y sus aprendizajes

Entre sus momentos favoritos están Andorra, la primera vez que demostró que podía estar junto a los capos de la carrera, y las últimas etapas, que fueron las más exigentes. Sin embargo, el sabor de poder terminar la carrera en Granada fue el bálsamo más especial.

El primer año en Europa le dejó aprendizajes más allá de la carretera. “Fue un cambio de vida completo. Ha sido difícil, porque no estoy acostumbrado a estar lejos de casa. En Colombia hay muchísimo talento, pero no siempre se tiene el apoyo para venir antes. Aquí buscan a jóvenes de 18, 19 o 20 años y quieren que estallen de una, pero los procesos son diferentes. Creo que tener tranquilidad, llevar un proceso adecuado y confiar mucho en él es lo más importante”.

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