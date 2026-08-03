Juan Sebastián Molano disputó el embalaje y quedó cuarto en la etapa 1 del Tour de Polonia

El ciclista colombiano forma parte del UAE Team para la carrera europea. Jonathan Milan se llevó la primera jornada. Foto: EFE - Adam Warzawa

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El Tour de Polonia 2026 comenzó con un desenlace esperado para los especialistas en velocidad, pero también dejó una actuación destacada para Colombia. Juan Sebastián Molano estuvo en la pelea por la victoria hasta los últimos metros y finalizó en la cuarta posición, muy cerca del podio, en una jornada que terminó resolviéndose al esprint.

El vencedor del día fue el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien hizo valer su potencia en el remate para quedarse con la primera etapa de la competencia y vestirse como el primer líder de la clasificación general.

Molano peleó hasta el final en el esprint

La fracción inaugural de la edición 83 del Tour de Polonia se disputó sobre 234,2 kilómetros entre Gdynia y Koszalin, el recorrido más extenso de esta edición. Después de una jornada controlada por los equipos de los velocistas, el lote principal llegó compacto a la definición.

En la recta final, Jonathan Milan lanzó su aceleración cuando restaban cerca de 300 metros para la meta y logró sostener el ritmo hasta cruzar en la primera posición, consiguiendo así la victoria número 34 de su carrera profesional.

El francés Paul Magnier terminó segundo y el británico Noah Hobbs completó el podio. Por su parte, Juan Sebastián Molano cruzó la meta en el cuarto lugar, quedando muy cerca de meterse entre los tres mejores de la etapa.

Dentro de los diez primeros también finalizaron Gerben Thijssen, Iván García Cortina, Hugo Hofstetter, Matteo Moschetti, Jordi Meeus y Sakarias Koller Loland.

Una fuga controlada durante gran parte del recorrido

La etapa estuvo marcada inicialmente por una escapada conformada por Rudy Molard, Patrick Gamper, Bart Lemmen, Simon Dalby, Kamil Malecki y Radoslaw Fratczak, quienes lograron abrir diferencias mientras el pelotón administraba la persecución.

Durante buena parte del recorrido, Lidl-Trek y Soudal-Quick Step encabezaron el trabajo para mantener bajo control a los fugados, mientras que en el tramo decisivo EF Education-EasyPost también se unió al esfuerzo para reducir la diferencia.

Los escapados fueron neutralizados cuando restaban 16 kilómetros para la llegada, dejando todo preparado para una resolución entre los velocistas.

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El último intento antes del embalaje

Con la fuga neutralizada, el belga Dries De Bondt protagonizó el último ataque del día a falta de 11 kilómetros. Incluso alcanzó una ventaja de cinco segundos y fue el primero en coronar Góra Chelmska, la única subida puntuable de la etapa, aunque poco después fue alcanzado por el pelotón.

En la aproximación a Koszalin, el grupo rodó a gran velocidad y llegó completamente estirado al último kilómetro. Allí, Milan aprovechó el trabajo de su equipo para lanzar un esprint imposible de remontar.

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Gracias a los 10 segundos de bonificación obtenidos por el triunfo, el italiano lidera la clasificación general con dos segundos de ventaja sobre Kamil Malecki y cuatro respecto a Paul Magnier.

La segunda etapa, otra oportunidad para los velocistas

El Tour de Polonia continuará este martes con una etapa de 150,1 kilómetros entre Miedzyzdroje y Szczecin, un recorrido sin puertos puntuables, con 579 metros de desnivel acumulado y un último kilómetro con una pendiente media del 0,4 %, características que vuelven a perfilar una nueva llegada masiva para los especialistas en velocidad, entre ellos el colombiano Juan Sebastián Molano, que arrancó la carrera demostrando que tiene condiciones para pelear por una victoria de etapa.

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