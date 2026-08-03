Del Mundial 2026 a Sudamérica: Tim Payne marcó gol y Vozinha desató la locura en Chile

El neozelandés debutó con un golazo en la goleada de Olimpia en Paraguay, mientras que el arquero caboverdiano fue recibido por cientos de aficionados en Santiago antes de oficializar su llegada a Colo Colo. Foto: Olimpia y Colo Colo

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Antes del Mundial de 2026 eran nombres poco conocidos fuera de sus países. Hoy, Tim Payne y Vozinha se convirtieron en dos de las historias más llamativas que dejó la cita orbital y su impacto llegaron al fútbol sudamericano.

Mientras el neozelandés brilló con un gol en su debut con Olimpia de Paraguay, el experimentado arquero caboverdiano aterrizó en Chile para iniciar una nueva etapa con Colo Colo, en medio de una gran expectativa entre los aficionados.

Tim Payne respondió con un golazo en su estreno con Olimpia

La apuesta de Olimpia por Tim Payne comenzó de la mejor manera. El mediocampista de Nueva Zelanda debutó el pasado domingo en la goleada 5-0 sobre Rubioñú, por la tercera fecha del Torneo Clausura paraguayo, y marcó el quinto tanto del encuentro con una definición que desató la celebración en el estadio Defensores del Chaco.

El volante, de 32 años, ingresó al compromiso a los 68 minutos y apenas trece minutos después dejó su sello. La acción nació con una recuperación suya en la mitad de la cancha, seguida de una combinación con el delantero argentino Franco Alfonso, quien le devolvió el balón cerca de la medialuna. Payne sacó un potente remate que terminó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Carlos Servín.

La anotación fue celebrada por la numerosa afición del club paraguayo, que recibió con entusiasmo al futbolista en su primera presentación oficial con el equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez.

De fenómeno viral a refuerzo estratégico

La llegada de Payne a Olimpia había generado enorme repercusión incluso antes de su estreno. El jugador se hizo conocido internacionalmente gracias a una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, “El Scarso”, quien invitó a sus seguidores a apoyar al futbolista menos conocido del Mundial de Norteamérica.

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La iniciativa convirtió al integrante de los All Whites en un fenómeno de redes sociales, pasando de tener menos de 5.000 seguidores a sumar millones en muy poco tiempo.

Tras ese impacto, Olimpia decidió incorporarlo con un contrato de 18 meses. Incluso, el presidente del club, Rodrigo Nogués, reconoció que la contratación del neozelandés también representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de la institución.

El tricampeón de la Copa Libertadores llega, además, como vigente campeón del Torneo Apertura 2026 y mantiene su participación en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Vasco da Gama en los octavos de final, con partidos programados para el 13 y el 20 de agosto.

Vozinha ya está en Chile para unirse a Colo Colo

Mientras Payne comenzó a destacar en Paraguay, otra de las revelaciones del Mundial 2026 dio un paso importante en su carrera. Vozinha, arquero y figura de Cabo Verde durante el torneo, llegó el domingo por la noche a Santiago para cerrar su incorporación a Colo Colo.

El guardameta, de 40 años, había retrasado su viaje debido a trámites migratorios y asuntos personales, situación que contó con la autorización del club chileno.

A su llegada fue recibido por cientos de aficionados con camisetas del “Cacique”, quienes lo esperaron entre cánticos y muestras de afecto. En sus primeras declaraciones, el arquero expresó su alegría por iniciar esta nueva etapa y agradeció el respaldo de los hinchas.

Colo Colo informó que el futbolista realizará los exámenes médicos este lunes y será presentado oficialmente el martes en el Estadio Monumental. El acuerdo sería por seis meses, con opción de ampliarlo por una temporada más.

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Del anonimato a una fama mundial

Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, protagonizó una de las historias más sorprendentes del Mundial. Con Cabo Verde fue una de las grandes figuras de la fase de grupos frente a selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

Posteriormente, en los dieciseisavos de final, enfrentó a la Argentina de Lionel Messi, en un partido que terminó con la eliminación de su selección tras un ajustado 3-2 en el tiempo suplementario.

Su camino hasta la élite no fue sencillo. Antes de consolidarse como futbolista profesional en 2007, trabajó como recolector de basura. En la temporada más reciente defendió los colores del modesto GD Chaves, de la segunda división de Portugal, actividad que alternaba impartiendo clases de voleibol playa.

El impacto de sus actuaciones en el Mundial también se reflejó fuera de la cancha. Su popularidad en redes sociales se disparó y su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a superar los 29 millones, consolidándolo como una de las grandes revelaciones del torneo.

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