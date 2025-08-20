La Bundesliga vende a Luis Díaz como su mejor fichaje en el inicio de la temporada

Luis Díaz, nuevo jugador de Bayern Múnich para la temporada que arranca en la Bundesliga. Foto: Bayern Múnich

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de un ‘mercato’ discreto, al que varios de sus equipos llegaron con necesidades dispares, la Bundesliga se ha reforzado con jugadores de apellidos conocidos, como Jobe Bellingham, aunque su fichaje más sonado es, sin duda, el del colombiano Luis Díaz por el Bayern de Múnich.

El vigente campeón bávaro abrirá el telón del campeonato alemán el viernes ante un Leipzig que ha fichado al brasileño Romulo para liderar su ataque, tras la salida de Benjamin Sesko al Manchester United.

Luis Díaz: de gigante a gigante

Del campeón de la Premier al campeón de la Bundesliga. Son muy pocos los elegidos que pueden presumir de haber jugado en dos gigantes del fútbol mundial como Liverpool y Bayern Múnich.

El extremo izquierdo colombiano ‘Lucho’ Díaz, que también concitó el interés del FC Barcelona este verano europeo, es el último en unirse a esa exclusiva nómina.

“Elegí al Bayern porque mis objetivos, mis metas por cumplir todavía son grandes”, había dicho el internacional colombiano en su presentación con el ‘Rekordmeister’.

Para ello deberá superar la presión de tener que estar a la altura de los 88 millones de euros invertidos —tercer fichaje más caro de la historia del Bayern—, así como aclimatarse a una liga diferente, con un idioma desconocido, y siendo el único futbolista sudamericano en el equipo.

Un Bellingham vuelve a Dortmund

En 2020, Jude Bellingham fue traspasado al Borussia Dortmund por cerca de 30 millones de euros, convirtiéndose de largo en la venta más cara del Birmingham City cuando acababa de cumplir 17 años.

Cinco años después, es su hermano menor Jobe, de 19 años, quien aterriza ante el ‘Muro Amarillo’ tras convertirse en la venta más alta en la historia del Sunderland.

Pieza clave en el ansiado regreso de los Gatos Negros a la Premier League, Jobe Bellingham llega a orillas del Ruhr en un momento en el que el club aurinegro trata de volver a levantar un título.

En 2023, el Dortmund dejó escapar el campeonato en los últimos minutos de la última jornada de Bundesliga, para incredulidad de Jude Bellingham... quien un año después levantó la Liga de Campeones con el Real Madrid frente a su exequipo.

El lateral derecho brasileño Yan Couto, procedente del Manchester City, y que ya jugó el año pasado cedido en el Dortmund, es el otro gran refuerzo del conjunto de Niko Kovac para plantar cara a su archirrival Bayern.

Reconstrucción total en Leverkusen

Tras décadas siendo objetivo de burlas por sus escasos éxitos y su mala fortuna, Bayer Leverkusen adquirió una nueva dimensión dirigido por el entrenador Xabi Alonso y liderado sobre el césped por el talentoso centrocampista Florian Wirtz, logrando el doblete Bundesliga-Copa en 2024.

Sin embargo, con Alonso entrenando al Real Madrid y Wirtz en el Liverpool, el orgulloso ‘Werkself’ se ha visto forzado a renovarse, con el entrenador Erik ten Hag en el banquillo.

Destacan las llegadas del centrocampista ofensivo estadounidense Malik Tillman, del defensa central inglés Jarell Quansah o del atacante camerunés Christian Kofane.

En las próximas horas podrían unirse el argentino Claudio Echeverri, cedido del Manchester City, y el defensa francés Loïc Badé. Una transición a gran escala para tratar de mantenerse en la parte alta de la tabla.

Rómulo por Sesko en el RB Leipzig

Entre el resto de equipos del campeonato alemán, destaca la llegada del brasileño Rômulo al RB Leipzig, que esta temporada no jugará competiciones europeas por primera vez en los últimos nueve años.

El delantero centro, de 23 años y formado en el Club Athletico Paranaense, llega tras haber brillado en el Goztepe SK turco en la Superlig (17 goles y 10 asistencias en total), y tendrá la enorme responsabilidad de cubrir la baja del esloveno Benjamin Sesko, fichado por el Manchester United.

El también brasileño Vini Souza, con experiencia en España e Inglaterra, también aterrizará este año en Bundesliga, con los colores del Wolfsburgo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador