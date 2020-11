La Vuelta a España, ¡al rojo vivo!

El ecuatoriano Richard Carapaz recuperó la camiseta de líder, pero el esloveno Primoz Roglic podría ponérsela de nuevo este martes tras la contrarreloj individual. Cuatro candidatos al título de la ronda ibérica.

La esperada cima del Angliru hizo de juez en la duodécima etapa de la Vuelta a España con los cuatro primeros de la clasificación general y ninguno de ellos fue capaz de mantener el puesto con el que habían partido desde Pola de Laviana. El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) recuperó la camiseta roja.

Se esperaba un decisivo fin de semana en tierras de Asturias con los finales de La Farrapona el sábado y el Angliru este domingo, con 4.800 y 4.000 metros de desnivel acumulado, respectivamente. Y ha quedado claro que para luchar por el título y subirse a lo más alto del podio en Madrid, dentro de una semana, solo hay cuatro candidatos, salvo alguna sorpresa mayúscula.

Ahora Carapaz goza de una ventaja de 10 segundos sobre Roglic, 32 sobre Carthy y 35 con respecto a Martin. A 1,50 está el español Enric Mas (Movistar) y a más de cinco minutos aparece en la sexta casilla el holandés Wout Poels (Bahrain McLaren).

El cuarteto sigue sin romper esa barrera invisible del minuto de diferencia que les separa y de la que no se han movido desde que la Vuelta alcanzó la meta de Arrate en la primera jornada de la carrera. Todos fijan su atención en la no menos trascendental etapa de este martes —después de la jornada descanso de este lunes—, en la única contrarreloj de esta edición, la cual será de 33,7 kilómetros y finalizará en el Mirador de Ézaro, un premio de montaña de tercera categoría.

Carapaz recuperó la camiseta roja que le había arrebatado dos días antes el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Además de la victoria en la mítica cima del Angliru, el británico Hugh Carthy (Education First) dio un paso adelante en busca de las dos primeras posiciones y desplazó de la tercera al irlandés Dan Martin (Israel).

Los cuatro primeros parecen los llamados a pelear por los tres escalones del podio, a la espera de que Mas consiga dar un golpe de autoridad que sigue persiguiendo, pero para el que sus piernas no parecen responder al nivel que les demanda.

Las casi inhumanas subidas volvieron a hacer la selección natural entre los mejores y ha quedado claro que el Jumbo-Visma es el equipo más fuerte para arropar a su líder Roglic. También lo era en el pasado Tour de Francia y el penúltimo día perdió la camiseta amarilla, que terminó luciendo Tadej Pogacar en París.

Cuando la mayoría de rivales en los kilómetros más selectivos de cada etapa ya solo cuentan con dos o hasta tres corredores, los de amarillo todavía mantienen un bloque de hasta cinco ciclistas protegiendo al exsaltador de esquí.

Por su parte, Carapaz, llegado el momento decisivo, está completamente solo sin que ninguno de sus compañeros en el Ineos Grenadiers demuestre las fuerzas que podrían actuar en su favor. El costarricense Andrey Amador hizo de protector los primeros días, pero no le da para llevar al grupo al límite y que su líder pueda lanzar un ataque certero si la potencia de las piernas le acompañan.

Carapaz, que es el único de los cuatro primeros de la general que todavía no ha conseguido ganar una etapa, lo intenta una y otra vez, pero no termina de rematar con contundencia la faena que comienza. Mucho más discreta está siendo la labor de Carthy, que finalmente se ha mostrado en todo su esplendor en su triunfo en el Angliru. Ha dado exhibiciones en las que demuestra que no es un rival a descartar en la lucha por la última grande del año. Las fuerzas y las piernas ya están muy cargadas en este atípico final de temporada y la Vuelta a España, en sus seis últimas etapas, todavía puede deparar sorpresas.